Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés européens en repli après les statistiques américaines

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en baisse. Ils souffrent paradoxalement de la publication de deux statistiques rassurantes pour l’économie américaine : la croissance au troisième trimestre et les inscriptions au chômage. Deux bonnes nouvelles qui ne le sont pas sur le plan boursier, car elles renforcent le scénario d’une Fed plus longtemps agressive dans sa politique de resserrement monétaire. A Paris, Orpea a reculé après avoir relevé le montant des dépréciations d'actifs anticipées. Le CAC 40 a perdu 0,95% à 6 517,97 points et l’Eurostoxx 50 1,26% à 3 823,29 points.

Le grossiste allemand Metro a cédé ses activités en Inde au groupe local Reliance sur la base d'une valeur d'entreprise de 300 millions d'euros. A la Bourse de Francfort, le titre Metro a progressé de 1,89% à 8,915 euros. Metro a précisé qu'il enregistrerait dans ses comptes une plus-value de 150 millions d'euros. Metro India, dont le siège social est à Bangalore, exploite 31 magasins de gros dans 21 villes indiennes avec ses quelque 3 500 employés.

Orpea est lanterne rouge du SBF120, perdant plus de 5% à 5,79 euros, après avoir révisé à la hausse le montant des dépréciations d'actifs anticipées à 5,0-5,4 milliards d'euros pour 2022. La descente aux enfers de l'exploitant de maisons de retraite se poursuit, le titre a perdu plus de 93% de sa valeur sur un an, après une brutale chute fin janvier 2022 suite aux révélations du journaliste Victor Castanet dans son livre "Les Fossoyeurs". La société signe également la plus forte baisse du SBF120 sur l'année 2022.

Eutelsat a abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel à la suite de la cessation des activités de diffusion de certaines chaînes en Russie et en Iran. L'opérateur de satellites met ainsi en œuvre l'ensemble des mesures restrictives adoptées par les instances de régulation françaises et européennes compétentes. Il est désormais anticipé entre 1,135 et 1,165 milliard d'euros alors qu'il visait auparavant des revenus compris entre 1,15 milliard d'euros et 1,18 milliard d'euros. Le titre Eutelsat a perdu 0,50% à 7 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le Royaume-Uni a enregistré une baisse de 0,3% de son PIB au troisième trimestre, a annoncé le bureau national de la statistique (ONS). Il avait été annoncé initialement en repli de 0,2% et les économistes s'attendaient à ce que cette estimation soit confirmée.

L'indice des indicateurs avancés (LEI) du Conference Board américain a reculé de 1% en novembre alors qu'il était anticipé en baisse de 0,4%. Cet indice avait déjà reculé de 0,9% en octobre

216 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux États-Unis, selon le dernier bilan du DoL (ministère du Travail), à comparer avec un consensus de 222 000 et 214 000, chiffre révisé de 211 000, la semaine précédente.

Le PIB américain a progressé de 3,2% au troisième trimestre 2022, selon une troisième estimation du BEA (Bureau of Economic Analysis), alors que le consensus était de 2,9%. Les économistes anticipaient la confirmation de la deuxième estimation. Le PIB avait reculé de 0,6% au deuxième trimestre.

A la clôture, l'euro perd 0,20% à 1,0586 dollar.