Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés européens en mauvaise posture après les résultats d'UBS

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a parallèlement augmenté de 4% en février en rythme annuel, en ligne avec les attentes.

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont par contre atteint 683 000 unités en mars en rythme annuel, soit plus que le consensus s'élevant à 630 000, quand les ventes de février se situaient à 623 000.

En mars 2023, le nombre total de créations d’entreprises en France, tous types d’entreprises confondus augmente de nouveau sur un mois (+1,2 % après +2% en février, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables). Cette hausse est due au rebond des créations d’entreprises classiques (+3,3 % après ‑0,1 %). Les immatriculations de micro-entrepreneurs sont stables après une hausse de 3,3 % en février.

Plastic Ommium a cédé 1,45% à 15,41% euros malgré des résultats en hausse. Au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé, hors co-entreprises, s'élève à 2,56 milliards d'euros, en hausse de 35,6% (+18,0 à pcc) par rapport au premier trimestre 2022. Sur cette période, son chiffre d'affaires économique s'établit à 2,82 milliards d'euros, en forte croissance de +34,5%, soit +17,5% à périmètre et changes constants, confirmant ainsi la bonne dynamique commerciale du Groupe tant pour les métiers Industries que Modules.

M6 a concédé 1,10% à 15,33 euros. Le groupe audiovisuel, qui tient son assemblée générale ce mardi, a fait état de comptes dégradés au titre du premier trimestre, son chiffre d'affaires reculant de 3% sur un an, à 312,9 millions d'euros. Sur la période concernée, les revenus publicitaires ont accusé une baisse de 2%, à 247,1 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 59,5 millions d'euros au cours des trois premiers mois de l'exercice 2023, contre 67,2 millions d'euros au premier trimestre 2022.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en baisse pour cette deuxième séance de la semaine. Les résultats en recul publiés par UBS ont envoyé les valeurs bancaires parmi les plus fortes baisses des indices. Côté valeurs, Casino a encore été très entouré du fait de l’intérêt de l’investisseur tchèque Daniel Kretinsky, tandis qu’Orpea a de nouveau enregistré une forte baisse après la fin de non-recevoir opposée hier aux actionnaires minoritaires. Le CAC 40 a fléchi de 0,56% à 7 531,61 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,54% à 4 377,85 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.