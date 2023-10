Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés européens en forte progression après une nette détente des taux

(AOF) - Trois jours après l'attaque du Hamas contre Israël, qui ravive les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les marchés européens ont fini dans le vert. Le taux à 10 ans américain chute de 14 points de base à 4,66% dans le sillage de ses homologues européens hier et après des commentaires accommodants de membres de la Fed tandis que le pétrole retombe après une forte hausse de lundi. Côté valeurs, Euroapi s’est effondré après un nouvel avertissement sur résultats. L'indice CAC 40 a gagné 2,01% à 7 162,43 points, tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 2,25% à 4205,27 points.

BMW Group (+2,95% à 97,44 euros) a livré 621 699 véhicules BMW, Mini et Rolls-Royce à ses clients au cours du troisième trimestre, soit une croissance de 5,8% en glissement annuel. De janvier à septembre, les ventes de BMW Group ont atteint 1 836 563 unités (+5,1%). Les ventes de Mercedes-Benz (+1,81% à 64,60 euros) Cars ont pour leur part atteint 510 600 unités au troisième trimestre, en baisse de 4% : le constructeur évoque " une performance solide sur un marché volatile " accusant " un changement de modèle pour la Classe E et un goulot d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement ".

Moins d'une semaine après la lourde sanction boursière d' Alstom ( -37,58%), une autre société française est fortement sanctionnée après un important avertissement. Euroapi perd plus de la moitié de sa valeur (-59,03%) à 4,98 euros et évolue sur ses plus bas historiques. Il s'agit du troisième profit warning - le précédent date de mars - du spécialiste des principes actifs pharmaceutiques depuis sa scission de Sanofi en mai 2022. Euroapi avait alors été introduit en Bourse à 12 euros et culminé en octobre 2022 à un peu plus de 19 euros.

La Cour d'appel de Londres a rejeté à l'unanimité les arguments invoqués par la partie adverse à l'encontre de Darty Holdings SAS, filiale du groupe Fnac Darty (7,37% à 23,90 euros), dans le cadre du contentieux lié à la cession de Comet Group Limited en 2012. La décision rendue en première instance par la High Court de Londres ayant été infirmée, le Groupe devrait recevoir d'ici la fin de l'année la totalité de la somme initialement versée ainsi que le remboursement des frais de procédure engagés et d'intérêts, soit un impact positif sur sa trésorerie estimé à environ 130 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes sont en ligne avec les attentes en août : - 0,1%. Ils s'étaient repliés de 0,2% en juillet.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,31% à 1,0602 dollar