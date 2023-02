Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés européens en berne après l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés européens ont reculé après l'annonce d'une inflation américaine plus élevée qu’attendu, qui a fait remonter les taux longs. L'indice des prix PCE Core, qui exclut l'énergie et l'alimentation, a progressé de 0,6% en janvier sur un mois, contre un consensus d'une progression de 0,4% après une hausse de 0,4% en décembre. A Paris, Saint-Gobain a échappé à la baisse grâce à des résultats record. Le CAC 40 a perdu 1,78% à 7 187,27 points, portant ses pertes sur la semaine à 2,2%. L'EuroStoxx50 a pour sa part cédé 1,43% à 4 197,19 points.

Le groupe IAG , qui rassemble notamment British Airways et Iberia, a terminé en tant que plus forte baisse de l'indice FTSE 100 (-6,46% à 154,76 pence) malgré la publication de résultats annuels positifs. Le groupe annonce simultanément le rachat de l'acquisition des 80% restants du capital de la compagnie espagnole Air Europa, pour 400 millions d'euros, auprès du groupe Globalia. Si les analystes reconnaissent que l'opération permettra des synergies, certains redoutent les conséquences d'un taux d'endettement encore plus important.

Plus forte progression du CAC 40, Saint-Gobain a grimpé de 4,82% à 55,93 euros, tirant l'indice parisien à la hausse. Le producteur de matériaux de construction a fait état de ses résultats annuels 2022 qui ont dépassé les attentes. Le résultat opérationnel a augmenté de 18,4% pour atteindre un nouveau record de 5,34 milliards d'euros, a précisé le groupe, tandis que la marge opérationnelle a également atteint un niveau historique à 10,4% en 2022 contre 10,2% en 2021.

Valeo a terminé à la dernière place du SBF120, reculant de 9,14% à 19,14 euros, sanctionné en raison principalement d'un objectif de cash flow libre bien inférieur aux attentes. Le groupe publié un résultat net part du groupe 2022 de 230 millions d'euros contre 175 millions en 2021 et un Ebitda à 2,4 milliards contre 2,3 milliards. La marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence a reculé de 9% à 635 millions d'euros, représentant 3,2% contre 4% un an auparavant.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des prix PCE Core a progressé de 0,6% en janvier sur un mois, contre un consensus de +0,4% après une hausse de 0,4% en décembre. En rythme annuel, la mesure préférée de l'inflation de la Fed est ressortie à 4,7% contre un consensus de 4,3% après 4,6% en décembre. Hors inflation et alimentation, il a augmenté de 0,6% en janvier sur un mois.

Les ventes de logements anciens ont progressé de 7,2% en janvier aux Etats-Unis. Elles avaient progressé aussi de 7,2% en décembre. Les ventes de logements neufs en janvier ont atteint 670 000 unités en janvier en rythme annuel, dépassant largement le consensus s'élevant à 620 000. Elles dépassent les ventes de décembre qui étaient de 625 000.

L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan est ressorti à 67 en février, à comparer avec un consensus de 66,4. Il était ressorti à 64,9 en janvier.

Les revenus des ménages américains n'ont par contre progressé que de 0,6% en janvier et leur consommation de 1,8% pour le même mois. Le marché anticipait respectivement +1% et +1,3% après +0,3% et -0,1% en décembre.

En février 2023, la confiance des ménages français est quasi stable, a annoncé l'Insee. À 82, l'indicateur synthétique perd un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).

Le PIB allemand a reculé plus que prévu au quatrième trimestre, de 0,4% contre un consensus de -0,2% après une contraction de 0,2% au troisième trimestre. Sur un an, la croissance allemande ressort à 0,3% contre un consensus de +0,5%.

Vers 17h45, l'euro perd 0,48% à 1,0545 dollar.