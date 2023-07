Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés européens dans le vert

(AOF) - Les marchés actions européens ont bouclé cette séance en légère hausse. L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs a reculé plus que prévu. Cette semaine sera marquée par la publication de l'inflation américaine en juin, mercredi, et les résultats des banques américaines, vendredi. Côté valeurs, SES-Imagotag a poursuivi sa remontée boursière après avoir rejeté les accusations de Gotham City Research tandis que Nanobiotix a flambé après un accord de licence avec Janssen. Le CAC 40 a gagné 0,45% à 7 143,69 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 0,47% à 4 256,51 points.

En Europe, Bayer (+1,59% à 49,53 euros) a terminé parmi les plus fortes hausses de l'EuroStoxx 50 après qu'un article paru la semaine dernière sur le site " Platow Borse " a indiqué que le groupe prévoirait d'autonomiser sa branche agricole (Crop Science) pour l'introduire en Bourse (" spin off ") plutôt que de la vendre à un investisseur. Selon le site, Bayer devrait " dans un premier temps conserver une part importante " de cette filiale, et l'introduction en Bourse devrait attendre encore "au moins trois à quatre mois".

A Paris, SES-Imagotag a poursuivi sa remontée boursière, progressant de 3,44% à 120,20 euros après avoir déjà flambé de plus de 31% vendredi dernier. Les accusations du deuxième rapport de Gotham City Research n’ont clairement pas été prises au sérieux par les investisseurs et la société a jugé vendredi qu'il ne contenait " rien de plus que la poursuite d'accusations fausses et délibérément trompeuses ". Réagissant à la flambée de l’action vendredi, Stifel considère que l’incertitude à propos du dossier est en train de disparaître, faisant revenir les investisseurs sur la valeur.

Nanobiotix (+39,83% à 6,53 euros) a affiché la plus forte hausse du marché SRD près avoir annoncé la signature d'un accord de licence globale, de co-développement et de commercialisation avec Janssen Pharmaceutica NV (Janssen), pour le produit-candidat NBTXR3, . La biotech " pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer " précise que NBTXR3 est actuellement évalué dans plusieurs études portant sur différentes indications de tumeurs solides.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs et établit des perspectives économiques sur les six prochains mois pour la zone euro, ressort à -22,5 en juin, contre un consensus de -17,9 et après -17,0 le mois précédent.

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes sont ressortis stables en mai, contre un consensus de -0,1%. Ils avaient baissé de 0,1% le mois précédent.

A la clôture, l'euro gagne 0,12% à 1,0992 dollar.