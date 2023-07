Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés européens dans le rouge avant les "minutes" de la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini cette troisième séance de la semaine en léger repli, après la publication de PMI globalement conformes aux attentes. Les investisseurs attendent la publication en début de soirée des " minutes " de la dernière réunion de la Fed, qui devraient les éclairer quant au rythme de resserrement monétaire à venir. Côté valeurs, Casino a vécu une reprise de cotation agitée, perdant plus de 30% après publication des offres de renforcement de ses fonds propres Le CAC 40 a perdu 0,80% à 7 310 points. Pour sa part, l’EuroStoxx50 s'est replié de 0,98% à 4 347 points.

L'assureur néerlandais Aegon a reculé légèrement de 1,83% à 4,71 euros à Amsterdam. Sa division "Asset Management " a annoncé l'extension jusqu'en 2035 de son partenariat avec La Banque Postale dans leur société commune LBP AM (La Banque Postale Asset Management). La première prise de participation d'Aegon AM dans la société commune avec La Banque Postale date de 2015. Aegon détient une participation de 25% dans LBP AM. Le prolongement du partenariat a été conclu à un moment charnière pour LBP AM alors que cette dernière vient de finaliser l'acquisition de La Financière de l'Echiquier (LFDE).

Après avoir clôturé hier dans le vert, EssilorLuxottica a terminé à la deuxième place du CAC 40 (+1,63% à 173,52 euros). Le géant de l'optique profite ce mercredi d'une note favorable de Morgan Stanley. La banque, qui a initié le suivi de la multinationale franco-italienne avec un avis " surpondérer " et un objectif de cours établi à 205 euros, justifie sa décision : " Nous prévoyons une accélération de la croissance du bénéfice par action (BPA) en 2024, à mesure que les vents contraires liés à l'inflation s'atténuent et que les synergies se concrétisent ".

Plus forte baisse du SBF 120, Casino a plongé de 32,94% à 3,06 euros et sa maison-mère Rallye de 18,89%. Hier, le distributeur stéphanois avait démarré la séance en fanfare avant que le titre ne soit suspendu de la cote à 10h41, à la demande de la société. Ce mercredi, en réponse aux rumeurs dont la presse se fait l'écho, Casino a décidé d'accélérer le calendrier de diffusion des propositions et de rendre public ce jour le contenu des propositions reçues de la part de EP Global Commerce a.s. et Fimalac ainsi que de 3F Holding.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La modeste croissance de l'économie allemande en juin a été conforme au consensus des analystes. Les indices des directeurs d'achats (PMI) français pour le mois de juin ressortent à 50,6 pour le PMI composite contre 50,8 attendus après 53,9 en mai, et à 54,1 comme attendu pour le PMI services après 57,2 en mai.

La croissance de l'économie de la zone euro en juin a été inférieure au consensus des analystes. Les indices des directeurs d'achats (PMI) français pour le mois de juin ressortent à 49,9 pour le PMI composite contre 50,3 attendus après 52,8 en mai, et à 52,0 contre 52,4 attendus pour le PMI services après 55,1 en mai.

La contraction de l'économie française en juin a été conforme au consensus des analystes. Les indices des directeurs d'achats (PMI) français pour le mois de juin ressortent à 47,2 pour le PMI composite contre 47,3 attendus après 51,2 en mai, et à 48,0 comme attendu pour le PMI services après 52,5 en mai.

Les prix à la production industrielle ont diminué de 1,9% dans la zone euro en mai par rapport à avril, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Ils étaient anticipés en repli de 1,8% dans la zone euro. En avril 2023, les prix avaient diminué de 3,2% dans la zone euro.

Les commandes à l'industrie ont progressé de 0,3% en mai aux Etats-Unis, en ligne avec le mois précédent. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,8%.

Aux Etats-Unis, les minutes du dernier comité de politique monétaire seront dévoilées à 20h.

A la clôture, l'euro perd 0,08% à 1,0876 dollar.