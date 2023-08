Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés européens bien orientés, rassurés par les chiffres américains

(AOF) - Les marchés européens ont terminé dans le vert, rassérénés par plusieurs statistiques reflétant une économie américaine loin de la surchauffe (l'indice de confiance des ménages du Conference Board et le rapport JOLTS du Département américain au Travail). Les taux longs affichaient une nette baisse des deux côtés de l’Atlantique: le dix ans allemand perdait plus de 5 points de base à 2,52%. Côté valeurs, Carrefour a été lanterne rouge du CAC entre enquête compromettante et conjoncture morose. Le CAC 40 a gagné 0,67% à 7 373,43 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,80% à 4 327,90 points.

L'assureur NN Group a bondi de 10,04% à 38,04 euros a pris la tête de l'indice AEX grâce à des comptes semestriels bien supérieurs aux attentes. Sur la première partie de l'année, le résultat net a chuté de 66,3% à 586 millions d'euros alors qu'il avait été gonflé l'année dernière par la plus value liée à la cession de sa gestion d'actifs. Plus important aux yeux des investisseurs, la génération de capital opérationnel a bondi de 10,9% à 997 millions d'euros, dépassant de 14% les attentes.

Carrefour (-4,55 à 17,55 euros) est au cœur d'une polémique au Brésil rapporte Le Monde en citant le média d'investigation, Reporter Brasil. Selon ce dernier, l'un des fournisseurs du groupe de distribution alimentaire s'approvisionnerait auprès d'un éleveur accusé de déforestation en Amazonie. Dans un courriel adressé au journal du soir, le groupe français a cependant nié avoir " acheté de la viande provenant des fermes mentionnées " par l'enquête. Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, a par ailleurs dressé sur France Info un tableau noir de la consommation en France.

Le Groupe Plastivaloire (+5,67% à 2,98 euros) prend la tête du marché SRD après avoir fait preuve d'un plus grand optimisme à propos de ses objectifs annuels. Le fabricant de pièces plastiques complexes a revu à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel, entre 810 et 830 millions d'euros contre 780 millions précédemment. Le groupe a réalisé un très bon troisième trimestre 2022-2023, avec un chiffre d'affaires de 221,9 millions d'euros, en hausse de 23,5%, supérieur aux attentes.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 8,827 millions d'ouvertures de postes en juillet, le consensus étant de 9,465 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 9,165 millions.

L'indice de confiance des ménages du Conference Board a atteint 106,1 en août, Il a régressé par rapport à juillet, 114, et était attendu à 116.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a reculé de 1,2% en juin en rythme annuel alors qu'il était anticipé en repli de 1,3%. Il avait déjà baissé de 1,7% en mai.

La confiance des ménages français est restée stable en août, a indiqué l’Insee. À 85, l’indicateur qui la synthétise est inchangé et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022). Les économistes anticipaient une stabilité de cet indicateur.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,23% à 1,0845 dollar.