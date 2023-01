Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés européens bien orientés après de bonnes nouvelles des Etats-unis

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en légère hausse, soutenus par des nouvelles favorables tant au plan macroéconomique que des entreprises. Des nouvelles rassurantes pour l’économie américaines sont tombées dans l’après-midi, parmi lesquelles une croissance plus forte que prévu au quatrième trimestre. Le CAC 40 a retrouvé le chemin de la hausse après sa très légère baisse d’hier, soutenu par STMicroelectronics. Il a clôturé sur un gain de 0,74% à 7 095,99 points tandis que l’Eurostoxx 50 a gagné 0,61% à 4 173 points.

Le numéro un mondial des spiritueux, Diageo recule de 5,52% à 3 472 pence à la Bourse de Londres en raison de ventes décevantes en Amérique du Nord. Le concurrent de Pernod Ricard a publié un chiffre d'affaires net de 9,4 milliards de livres sterling, en croissance de 18,4 % sur le semestre (clos le 31 décembre 2022). Le chiffre d'affaires organique a progressé de 9,4%, en enregistrant une croissance dans toutes les régions. Les analystes sont déçus par la croissance interne de seulement 3% en Amérique du nord, soit près de deux fois moins qu'attendu.

Carton plein pour STMicroelectronics , qui domine largement l'indice CAC 40 à la faveur de résultats trimestriels et perspectives plus solides que prévu. L'action du fabricant de semi-conducteurs a bondi de 8,19% à 42,68 euros, retrouvant ainsi son niveau de février 2022. Le groupe franco-italien se distingue de plus favorablement par rapport à la concurrence : Texas Instruments avait présenté mardi soir des perspectives décevantes. Pour UBS, les objectifs de STMicroelectronics devraient entraîner une hausse de 8% à 10% du consensus de résultat opérationnel pour 2023

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Getlink (-1,17% à 15,68 euros)" s'élève à 1,606 milliard d'euros en 2022, soit une hausse de 107 % à taux de change constant par rapport à 2021 " et " un nouveau plus haut historique depuis la création du Groupe ". La société précise que sa filiale Eurotunnel a vu son chiffre d'affaires s'envoler de 63 % sur l'exercice précédent à 1,049 milliard d'euros, " porté par la forte croissance des trafics des Navettes Passagers et d'Eurostar, multipliés par 5 par rapport à 2021 ".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 90,3 milliards de dollars en décembre, creusé par rapport à novembre où il s'était élevé à 82,9 milliards de dollars.

Les commandes de biens durables ont augmenté de 5,6% en décembre aux Etats-Unis alors qu'elles étaient anticipées en progression de 2,5% après un repli de 1,7% en novembre, chiffre révisé de -2,1%.

186 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 205 000 après 192 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 190 000.

Les Etats-Unis ont enregistré une croissance de 2,9% au quatrième trimestre, à comparer avec un consensus de 2,6% et 3,2% au troisième trimestre. Il s'agit d'une première estimation.

Vers 17h55, l'euro perd 0,48% à 1,0865 dollar.