Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés européens atones sans Wall Street

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé cette deuxième séance de la semaine en reculant légèrement, dans de faibles volumes du fait de la fermeture des marchés américains en ce journée de fête nationale. Seule statistique de ce mardi, l'excédent de la balance commerciale en Allemagne est ressorti moins élevée que prévu en mai. Côté valeurs, Casino a vu sa cotation suspendue en fin de matinée après avoir annoncé deux offres de renforcement de ses fonds propres. Le distributeur sera fixé sur son avenir demain. Le CAC 40 a perdu 0,23% à 7 369 points, l’EuroStoxx50 0,16% à 4 390 points.

A la Bourse de Londres, Sainsbury' s a fléchi de 1,82% à 269,60 pence. Au titre du premier trimestre, le deuxième groupe britannique de supermarchés a enregistré une hausse de 9,8% de ses ventes sous-jacentes sous l'effet de l'inflation. La chaîne a indiqué maintenir ses prévisions financières pour l'année, tablant sur un bénéfice avant impôt sous-jacent compris entre 640 et 700 millions de livres pour l'ensemble de l'exercice 2023-24, contre 690 millions de livres en 2022-23.

Après avoir démarré la séance en repli, Casino s'est aussitôt redressé pour s'installer en tête du SBF 120 (+12,86% à 4,44 euros). Mais la cotation du distributeur a été suspendue à 10h41 à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis. Le distributeur stéphanois a confirmé ce mardi avoir reçu deux offres en vue du renforcement de ses fonds propres.

Virbac a fini lanterne rouge du SBF 120 avec une baisse de 9,04% à 246,50 euros après que laboratoire vétérinaire a révisé ses prévisions pour l'exercice 2023. Pour rappel, à taux et périmètre constants, ses prévisions initiales s'établissaient dans une fourchette comprise entre 4% et 6% pour ce qui est de la croissance du chiffre d'affaires et dans une fourchette comprise entre 13% et 14% pour ce qui est du ratio d'EBIT Ajusté. Virbac s'attend désormais à une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants dans une fourchette comprise entre 0% et 4%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne est moins élevé que prévu en mai : 14,4 milliards d'euros alors que le consensus tablait sur 17,5 milliards d'euros, après 16,5 milliards d'euros en avril. Les exportations ont diminué de 0,1% contre un consensus de +0,3% après 1% en avril. Les importations ont progressé de 1,7% contre un consensus de +3,1% après -0,1% le mois précédent.

Les marchés américains étaient fermés ce mardi en raison de la fête nationale.

A la clôture, l'euro perd 0,15% à 1,0898 dollar.