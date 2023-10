Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés européens à l'équilibre, fin de la hausse des taux longs

(AOF) - Les marchés européens ont terminé une troisième séance consécutive dans la morosité même si les taux longs se replient. Le rendement du 10 ans allemand est en baisse de plus de 2 points de base dans le sillage de son homologue américain, après des créations d’emplois inférieures aux attentes dans le secteur privé aux Etats-Unis. La séance a aussi été marquée par la chute du pétrole. Le CAC 40 est resté stationnaire à 6 996 points, après avoir touché un plus bas depuis la mi-mars à 6 950 points. L'EuroStoxx50 a grappillé 0,11% à 4 100,19 points.

Seconde plus forte hausse du Footsie 100, Tesco s'est adjugé 4,28% à 2707 pence. Au titre du premier semestre 2023, le géant britannique de la grande distribution a vu son bénéfice plus que tripler sur la période, atteignant 929 millions de livres. Son bénéfice d'exploitation ajusté, de l'ordre de 1,42 milliard de livres, est en progression de 13,5% et ressort supérieur à la prévision moyenne des analystes. Le chiffre d'affaires, en hausse de 5% sur un an, s'établit à 34,1 milliards de livres. Les ventes au détail à périmètre constant ont augmenté de 7,8 %.

Atos a désormais un nouveau capitaine : Yves Bernaert, qui a occupé ces 9 dernières années le poste de CEO Europe d'Accenture Technology. Cette nomination à la tête du groupe et l'annonce de plusieurs autres changements au sein de son organigramme ont provoqué une baisse de 6,70% à 5,90 euro s de l'action Atos. Yves Bernaert prend la tête d'une société chahutée en Bourse depuis plusieurs années et dont les projets de scission et de cession de ses activités historiques d'infogérance à Daniel Kretinsky ont provoqué une levée de boucliers.

Air France-KLM ( +0,22% à 11,68 euro s) a été sélectionné dans le cadre du processus de sollicitation de financement lancé par la compagnie scandinave SAS. L'investissement d'Air France-KLM représenterait un total de 144,5 millions de dollars américains, dont 109,5 millions investis en actions ordinaires et 35 millions en obligations convertibles garanties. À l'issue de la transaction, Air France-KLM détiendrait une participation minoritaire d'un maximum de 19,9 % dans le capital social d'SAS AB

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 1,2% en août dans la zone euro et de 0,9% dans l'Union européenne, par rapport à juillet 2023, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Un repli de 0,3% était anticipé en zone euro. Ils étaient en baisse de 2,1% dans la zone euro et de 2,0% dans l'UE comparé à août 2022, alors qu'un repli de 1,2% était anticipé en zone euro.

En août , les prix à la production industrielle ont diminué de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'Union européenne, par rapport à juillet 2023, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Ils étaient en baisse de 11,5% dans la zone euro et de 10,5% dans l'UE comparé à août 2022.

L'indice PMI composite de l'activité globale de zone euro est de 47,2 en septembre après 46,7 en août contre un consensus de 47,1. Les économistes anticipaient la confirmation de la première estimation de 47,1. Le PMI des services ressort pour sa part à 48,7 contre 48,4 attendus , après 47,9 en août. Les économistes anticipaient la confirmation de la première estimation de 47,4. Ces indicateurs reflètent une moindre contraction de l'activité de la zone sur un mois.

L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 46,4 en septembre en Allemagne, après 44,6 en août, a indiqué S&P Global. Il était attendu à 46,2 par les économistes qui anticipaient la confirmation de la première estimation. Le PMI des services s'établit, pour sa part, à 50,3 après 47,3 en août. Il était attendu à 49,8 par les économistes qui anticipaient la confirmation de la première estimation.

Les dernières données PMI de S&P Global ont mis en évidence une moindre contraction de l'activité en septembre dans le secteur des services français. L'indicateur ressort à 44,4 alors qu'il était attendu à 43,9 - niveau de sa première estimation - après 46 en août. Même résultat pour le e PMI Composite S&P Global qui atteint 44,1 contre 43,5 après 46 en août.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut ont diminué de 2,224 millions de barils la semaine dernière, les spécialistes prévoyant une baisse de 0,446 million de barils après -2,170 millions la semaine précédente.

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 1,2% en août aux Etats-Unis, après une baisse de 2,1% le mois précédent. Les économistes tablaient sur une progression de +0,2%.

En septembre, l'indice des directeurs d'achats pour le secteur non manufacturier est ressorti à 53,6 en ligne avec les attentes, a indiqué l'Institute of Supply Management (ISM). Il était à 54,5 en août.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) composite de S&P Global est ressorti à 50,2 en septembre après 50,2 en août. Il était attendu à 50,1. Le PMI des services est ressorti à 50,1 contre 50,2 attendu après 50,5 en août.

Vers 17h30 heures, l'euro gagne 0,44% à 1,0513 dollar.