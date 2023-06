Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés entament la semaine sur des prises de bénéfices

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé sur une note négative. Wall Street était fermé ce lundi pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Les inquiétudes ont refait surface après le ton pessimiste de deux responsables de la Fed, n'écartant pas l'idée de nouvelles hausses de taux d'ici la fin de l'année. Côté valeurs, Sartorius Stedim Biotech a été sanctionné après son avertissement sur ses résultats 2023. Airbus, après une commande record à la compagnie indienne IndiGo, a fini dans le vert. Le CAC 40 a fléchi de 1,01% à 7 314 points tandis que l'EuroStoxx 50 a perdu 0,84% à 4 358 points.

En Europe, AstraZeneca a fini en baisse de 1,12% à 11 656 pence à la Bourse de Londres après que le " Financial Times " a annoncé que le géant pharmaceutique suédo-britannique envisage de scinder ses activités chinoises et de les introduire en Bourse à Hong Kong ou à Shanghai au sein d'une nouvelle entité qui resterait sous son contrôle. L'objectif serait de " protéger l'entreprise contre la montée des tensions géopolitiques ", et plus précisément " de toute tentative de la Chine de réprimer les entreprises étrangères en en faisant une entreprise chinoise plus plausible ".

Deuxième plus forte baisse du SBF 120, Sartorius Sted Biotech a décroché de 12,80% à 241,10 euros. Le fournisseur de l'industrie des biotechnologies a lancé vendredi un avertissement sur ses résultats 2023. Sartorius Stedim Biotech s'attend désormais à une marge d'Ebitda courant d'environ 30 % après avoir prévu une marge similaire à celle de l'année précédente (35%). La direction cible également un chiffre d'affaires en repli de 10% à 15% contre précédemment une hausse comprise en 0% et 5%.

Getlink (+2,22% à 15,91 euros) a terminé leader du SBF120 après que Morgan Stanley est passé de Pondération en ligne à Surpondérer sur son titre avec un objectif de cours de 19 euros. Le broker met en évidence un faisceau d'éléments encourageants, à la fois sur les prix (réglementation des salaires des marins, charge de CO2 pour les ferries, gestion du rendement) et sur les volumes (reprise des dépenses de loisirs, stratégie "Green Speed" d'Eurostar). Pour Morgan Stanley, cela "éclipse les incertitudes à court terme".

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers est ressorti à 55 en juin alors qu’il était anticipé à 51 après 50 en mai.

Wall Street est fermé ce lundi pour cause de jour de Juneteenth qui commémore l'abolition de l'esclavage.

A la clôture, l'euro perd 0,40% à 1,0923 dollar.