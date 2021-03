Bonne nouvelle pour le Crédit Agricole . La Consob, l'équivalent italien de l'Autorité des marchés financiers, et le gouvernement italien ont donné leur feu vert au projet d'offre de rachat en numéraire de la banque italienne Creval par Crédit agricole Italia. En Bourse, l'action Crédit Agricole a cédé 1,04% à 11,92 euros, lestée, comme les autres valeurs financières, par la baisse des taux longs. L'enjeu était d'importance, Rome pouvant bloquer cette offre réalisée dans un secteur stratégique.

EssilorLuxottica (+1,62% à 131,75 euros) s'est hissé en tête du CAC 40 cet après-midi après la décision de la Commission Européenne de donner son feu vert pour acquérir GrandVision (+1,72% à 26,55 euros). Sous conditions toutefois, puisque l'enquête de l'autorité européenne, lancée en février 2020, "a montré qu'en augmentant ses parts de marché au détail, EssilorLuxottica aurait pu réduire l'accès des opticiens rivaux aux articles de lunetterie des marques d'EssilorLuxottica en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas, ce qui aurait réduit le choix et augmenté le prix des lunettes pour les consommateurs de ces pays".

Après six mois de fermeture, Cineworld va commencer à rouvrir progressivement ses salles de cinémas aux Etats-Unis à partir du 2 avril, alors que les progrès rapides de la campagne de vaccination permettent un allègement des restrictions anti-Covid. Le n°2 mondial du secteur pourra ainsi profiter de la sortie en salle du blockbuster « Godzilla vs Kong ». Ce processus de réouverture s'accélérera à partir du 16 avril pour bénéficier de la sortie de « Mortal Kombat ». Après avoir bondi de 4,5 % en début de séance, le titre a finalement reculé de 5,59 % à 105,08 pence.

(AOF) - Les bourses européennes ont terminé en ordre dispersé une séance marquée par l'aversion au risque. Les nouvelles restrictions ont une nouvelle fois pesé en raison des risques qu'elles représentent pour la reprise économique: l'Allemagne a ainsi prolongé ses mesures jusqu'à mi-avril et le Royaume-Uni parle d'une amende de 5000 livres pour les voyageurs quittant le pays sans motif impérieux. Aux Etats-Unis, l'audition de Jerome Powell et Janet Yellen au Congrès est très attendue. Au final, le CAC 40 a cédé 0,39% à 5 945,30 points, alors que l'Euro Stoxx 50 a grappillé 0,02% à 3 834,53 points.

