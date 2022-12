Analyse AOF clôture France / Europe - Les marchés creusent leurs pertes après le relèvement des taux de la BCE

(AOF) - Les marchés actions européens ont nettement reculé à la clôture suite aux relèvements des taux de 50 points de base de la Fed hier et de la Banque d'Angleterre et de la BCE cet après-midi. La BCE prévoit d'ailleurs de continuer à les relever et a adopté un ton plus " hawkish " que prévu à propos de l’inflation. Dans ce contexte, les valeurs du luxe et technologiques ont dévissé sur fond de net recul des taux longs en Europe. Le CAC 40 a perdu 3,09% à 6 522 points et l’EuroStoxx50 a cédé 3,53% à 3 835 points.

En Europe, H&M a enregistré un repli de 8,18% à 111,24 couronnes suédoises à la Bourse de Stockholm. La deuxième plus grande chaîne de magasins de prêt-à-porter au monde, a annoncé ce jeudi une augmentation de 10% de ses ventes nettes en glissement annuel entre les mois de septembre et novembre, dépassant légèrement les attentes du marché qui tablait sur une hausse de 9,5%. Pour cette période qui correspond au quatrième fiscal du géant suédois, les ventes nettes ressortent à 62,5 milliards de couronnes suédoises (5,75 milliards d'euros) contre 56,8 milliards un an plus tôt.

BioMérieux a perdu 2,58% à 98,44 euros. L'entreprise française spécialisée dans le diagnostic in vitro a relevé ses objectifs 2022 en raison d'une épidémie de grippe précoce qui se propage rapidement, conjuguée à la prévalence élevée du virus respiratoire syncytial (VRS) et du Covid-19. Le laboratoire affirme que les ventes de panels respiratoires Biofire seront ainsi plus élevées que prévu au quatrième trimestre. " Nous avions relevé nos estimations lundi sur ces arguments " a réagi Midcap Partners qui les ajuste à nouveau en hausse à la lueur de ces nouvelles indications.

Stef a gagné 0,58% à 86 euros. Lors de sa convention européenne, le groupe spécialisé dans les services de transport et de logistique sous température contrôlée dédiés aux produits alimentaires, a fait un point sur les avancées de son dernier plan stratégique en affirmant ses nouveaux objectifs pour 2022-2026. Stef ambitionne d'être le leader européen du transport et de la logistique alimentaire sous température dirigée et se fixe comme but de porter son chiffre d'affaires à 5 milliards d'euros à fin 2026.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a progressé de 0,4 % sur un mois en novembre en France, après une hausse de 1,2 % le mois précédent, a indiqué l'Insee. La hausse était de 0,5% en première estimation. Sur un an, il a augmenté de 7,1 %, comme en octobre. Ce chiffre a été confirmé.

Le climat des affaires en France est resté stable en décembre, a indiqué l'Insee. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, se situe à 102 pour le quatrième mois consécutif. Il reste donc légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période (100). La situation conjoncturelle est stable en décembre dans la plupart des secteurs d'activité, à l'exception du commerce de détail pour lequel elle s'améliore un peu.

Selon les chefs d'entreprise interrogés en décembre 2022 par l'Insee, le climat des affaires dans l'industrie manufacturière est stable. À 101, l'indicateur synthétique reste légèrement au-dessus de sa moyenne (100). Il était attendu à 100.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à - 11,2 en décembre, à comparer avec un consensus de -1 et 4,5 en novembre.

Les ventes au détail ont reculé de 0,6% en novembre aux Etats-Unis alors qu'elles étaient anticipées à -0,1%. Elles avaient augmenté de 1,3% en octobre. Hors automobile, elles ont reculé de 0,2% en novembre alors qu'elles étaient anticipées en progression de 0,2%.

211 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 230 000 et 231 000, chiffre révisé de 230 000, la semaine précédente.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à - 13,8 en décembre, à comparer avec un consensus de -10 et -19,4 en novembre.

L'euro a perdu 0,44% à 1,0635 dollar.