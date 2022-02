Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés battent en retraite

(AOF) - Les marchés actions européens ont lourdement chuté comme l'ensemble des places mondiales, après l'attaque de grande ampleur de l'Ukraine par la Russie. Du côté occidental, la riposte ne sera qu'économique. Elle devra être d'autant plus forte, quitte à déstabiliser durablement les équilibres de l'économie mondiale. Le Brent bondit de 6,5% à 103,9 dollars. A court terme, les actifs à risque sont désertés au profit des valeurs refuges. Le rendement du 10 ans américain perd 5,7 points de base, l'or gagne 0,9% . Le CAC 40 a cédé 3,83% à 6 521,05 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a perdu 3,51%.

Comme le reste des valeurs cycliques, Mercedes-Benz (ex-Daimler) a été emportée par la Bérézina des marchés actions ce jeudi. Le titre du constructeur automobile allemand a chuté de 6,50% à 68,79 euros sur la place de Francfort. Pourtant, les résultats annuels sont solides. L'an dernier, l'Ebit ajusté est ressorti à 19,2 milliards d'euros, contre 8,6 milliards en 2020.

C'était la Bérézina sur les marchés actions ce jeudi, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Si la plus grande partie des actions ont clôturé dans le rouge, certaines ont accusé des replis bien plus significatifs que la moyenne du marché. C'est le cas de Renault (-9,07% à 29,22 euros) et de Société Générale (-12,15% à 27,75 euros), qui ont figuré dans les tréfonds du CAC 40. Ces groupes pâtissent de leur exposition à la Russie, alors que de nouvelles sanctions financières devraient sans doute être prises à l'encontre du pays.

A la Bourse de Paris, Thales (+4,87% à 88,36 euros) est l'une des trois valeurs dans le vert. Normal, le groupe français vend des systèmes de sécurité et des armes.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Annoncée à 6,9% en première estimation, la croissance américaine a été révisée à 7% au quatrième trimestre, comme prévu. La croissance s'était élevée à 2,3% au troisième trimestre.

232 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis, contre un consensus de 235 000 et 249 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 248 000.

Vers 17h40, l'euro cède 1,47% à 1,1139 dollar