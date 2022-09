Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés appréhendent la récession

(AOF) - Les marchés européens clôturent en baisse après la publication d'indices PMI qui indiquent que la zone euro est en train entrer en récession plus tôt que prévu. L'activité se dégrade en France comme en Allemagne, moteur traditionnel de l'Union européenne en temps normal. Ces mauvaises statistiques, couplées à la crise énergétique et à un euro faible, achèvent de rendre les investisseurs moroses et prudents. Le CAC 40 et l’Euro Stoxx 50 perdent respectivement 1,20% à 6093,22 points et 1,51% à 3490,84 points. La bourse de Wall Street était fermée ce jour pour cause de Labor Day.

A Paris, le titre TF1 a cédé 0,40% à 6,16 euros à la bourse de Paris. En plein contentieux avec le groupe Canal Plus, le groupe a fait savoir ce matin qu'il envisage de porter plainte contre la filiale de Vivendi dans le cadre du conflit commercial opposant les deux partenaires au sujet du renouvellement du contrat de distribution qui les lie. "On ne va pas se laisser prendre de l'audience et laisser nos téléspectateurs sans possibilité de regarder nos antennes sans réagir", a déclaré sur Franceinfo Didier Casas, secrétaire général du groupe TF1.

En Europe, l'allemand Uniper a dévissé de 10,46% à 5,05 euros, son homologue RWE a fini par se redresser de 0,09% à 39,01 euros après une nette baisse (- 4% à 37,36 euros), tandis qu'Engie a, lui aussi, baissé avant de regagner 0,23% à 12,20 euros en fin de séance. Les distributeurs européens de gaz sont pénalisés par la nouvelle flambée du cours du gaz naturel en Europe. Le contrat Néerlandais TTF échéance octobre, qui sert de référence en Europe, progressait de 15,67% à 248,32 euros le mégawattheure à 15h20 cet après-midi après un bond de +22% ce matin. Vendredi dernier au soir, Gazprom a annoncé la fermeture du gazoduc Nord Stream ravivant la crainte d'un arrêt total des exportations russes au cours de l'hiver.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'activité dans le secteur privé a de nouveau reculé en France en août, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,4 contre une estimation flash à 49,8 le 23 août, après 51,7 en juillet. Le PMI pour les services est passé de 53,2 à 51,2 entre juillet et août. Il était ressorti à 51 en estimation flash.

Dans la zone euro, les ventes au détail, indicateur de premier plan de l'état des dépenses de consommation, enregistrent une légère reprise au mois de juillet, à +0,3% contre - 1% (révisé de -1,2%) en juin. Le consensus tablait sur un rebond de 0,4%.

L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, est ressorti à - 31,8 contre un consensus de -27,5 après - 25,2 en août.

En zone euro, l'indice PMI composite de S&P Global pour le mois d'août est ressorti à 48,9, contre une estimation flash de 49,2, après 49,9 en juillet. L'indice des services a atteint 49,8 contre une estimation flash de 50,2 après 51,2 en juillet. La contraction se poursuit donc pour la zone euro, rendant les craintes de récession plus concrètes.

En version définitive, l'indice PMI composite S&P Global pour l'Allemagne est ressorti au mois d'août à 46,9 contre une estimation flash de 47,6, après 48,1 en juillet. Un indice inférieur à 50 signale une contraction du secteur. L'indice des services s'est établi à 47,7 contre une estimation flash de 48,2 après 49,7 en juillet.

L'euro a clôturé en baisse de 0,32% à 0,9921 dollar.