Analyse AOF clôture France / Europe - Les marchés actions européens terminent en ordre dispersés

(AOF) - Après quatre séances dans le rouge, les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé. En dépit des bonnes nouvelles concernant la politique anti-Covid en Chine, les investisseurs s’inquiètent des risques de récession alors que la Fed pourrait maintenir ses taux élevés et pour plus longtemps. Ils sont prudents avant les décisions de politique monétaire de la Fed, de la Banque d’Angleterre et de la BCE la semaine prochaine. A Paris, Derichebourg a signé une des plus fortes hausses du SBF 120. Le CAC 40 a perdu 0,20% à 6 647 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,05% à 3 922 points.

En Europe, BP a gagné 0,22% à 465 pence à la Bourse de Londres. La compagnie britannique a signé un protocole d'accord avec le gouvernement égyptien en vertu duquel il étudiera le potentiel d'établissement d'une nouvelle installation de production d'hydrogène vert dans le pays. Il a été signé par BP, l'Autorité égyptienne des énergies nouvelles et renouvelables, la Société égyptienne de transmission d'électricité, l'Autorité générale de la zone économique du canal de Suez et le Fonds souverain égyptien pour l'investissement et le développement.

A Paris, au lendemain de l'annonce de ses résultats annuels historiques, Derichebourg a signé une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120, gagnant plus de 3% à 5,66 euros. L'Ebitda courant de l'opérateur de services aux entreprises et à l'environnement a atteint un niveau record, à 510,1 millions d'euros, progressant de 31,4%. Il était attendu à 490 millions d'euros. L'Ebitda courant représente 9,7% du chiffre d'affaires contre 10,7% sur l'exercice précédent. La contribution estimée d'Ecore est de 115 millions d'euros depuis son acquisition.

Carmat a perdu 17,56% à 10,80 euros après une levée de fonds de 31,1 millions d'euros réalisée au prix de 10,50 euros, soit une décote de 19,8% par rapport au cours de clôture d'hier 7 décembre 2022. 2 960 710 actions nouvelles ordinaires ont été émises, représentant 15% du capital existant de la société avant la levée de fonds.

Les chiffres macroéconomiques

230 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 230 000 et 226 000, chiffre révisé de 225 000, la semaine précédente.

L'euro a gagné 0,42% à 1,0554 dollar.