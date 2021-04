(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine dans le vert. Les investisseurs ont toutefois fait preuve d'un certain attentisme à l'orée d'une semaine qui s'annonce très chargée ( Fed, BoJ et nombreuses publications trimestrielles). L'Ifo du climat des affaires a progressé moins que prévu et les commandes de biens durables (hors transport) étaient conformes aux attentes. Côté valeurs, Lagardère était bien orientée, alors que la fin du statut de commandite est envisagé. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 0,28% à 6 275,52 points et l'EuroStoxx 50, +0,29 % à 4 025,06 points.

La pénurie de semi-conducteurs continue de faire parler d'elle au sein du secteur automobile. Volkswagen a en effet demandé à ses cadres de se préparer à des perturbations de production probablement plus importantes au deuxième trimestre que lors du premier. C'est ce qu'a déclaré Wayne Griffiths, le nouveau président de la marque espagnole Seat, ce week-end au Financial Times. Cela s'est traduit par une baisse de plus de 2% à 277,60 euros l'action pour Volkswagen sur la place de Francfort.

Lagardère a gagné 3,54% à 23,42 euros. Le groupe d'édition et de distribution a confirmé ce matin les rumeurs de presse du week-end, selon lesquelles il envisagerait un abandon du statut de société de commandite, qui permet à Arnaud Lagardère de garder le contrôle de l'entreprise fondée par son père en ne détenant que 7% des du capital. Une petite révolution alors que ce statut particulier est le sujet de vives critiques depuis plusieurs mois de la part de deux actionnaires majeurs: Vivendi et le fonds Amber.

Eramet a bondi de 5,41% à 60,35 euros, soutenu par des perspectives encourageantes dévoilées dans le sillage d'un chiffre d'affaires trimestriel solide. Le groupe minier français, pénalisé l'an dernier (perte nette de 675 millions) par l'effondrement de la demande et des tensions politiques en Nouvelle-Calédonie où il est le principal producteur de nickel, va mieux. Sur le "caillou", la situation s'est normalisée le mois dernier. Plus globalement, la reprise est, enfin, au rendez-vous. Ainsi, le chiffre d'affaires du groupe minier a grimpé au premier trimestre 2021 de 8% à 838 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est ressorti à 96,8 en avril 2021, après 96,6 en mars. Le consensus Reuters visait 97,7 pour avril.

Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont augmenté de 0,5% en mars sur un mois, contre un consensus de +2,5% et après -0,9% (révisé de -1,1%) en février. Transports exclus, elles ont progressé de 1,6%, conformes aux attentes des analystes après -0,3% (révisé de -0,9%) le mois précédent. Hors défense, elles ont augmenté de 0,5% (-0,4% en février).

Vers 17h45, l'euro recule de 0,17% à 1,2078 dollar.