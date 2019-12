Analyse AOF clôture France/Europe - Les marchés actions européens achèvent la semaine dans le vert

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé dans le vert vendredi. Dans des volumes faibles, typiques de la fin d'année, le CAC 40 a gagné 0,13% à 6 027,50 points et l'EuroStoxx50 a avancé de 0,19% à 3 781,68 points. Sur la semaine écoulée, ces indices affichent des gains respectifs de 1,31% et 1,14%. Les places financières du Vieux Continent ont profité de l'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Au chapitre des valeurs, la Turquie va indemniser TAV Airports (ADP) à hauteur de 389 millions d'euros.

En Europe, Volkswagen (+0,23% à 174,45 euros) accélère dans le domaine de la mobilité propre. Le constructeur automobile allemand est ainsi en avance sur son objectif de production de véhicules électriques pour 2025. L'objectif d'un million de voitures électriques devrait être atteint dès la fin 2023, soit deux ans plus tôt que prévu. Le groupe prévoit la production de 1,5 million de véhicules électriques en 2025 pour sa seule marque Volkswagen.

STMicroelectronics aura presque doublé de valeur en 2019, affichant ainsi la plus forte progression de l'indice CAC 40. Le titre du fabricant de semi-conducteurs a précisément progressé de 94,95% à 24,34 euros depuis le début de l'année, distançant largement son challenger, LVMH, qui a bondi de 62%. Du fait de son activité, le comportement boursier du groupe franco-italien a été fortement été dépendant de l'évolution de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Les espoirs d'un accord, puis l'annonce de ce dernier, ont permis à STMicroelectronics de décoller en Bourse lors des quatre derniers mois de l'année.

Le dossier TAV Airports vient de connaître son dénouement. Le groupe français ADP (+0,28% à 177,40 euros) s'est félicité jeudi de la notification par les autorités turques de l'indemnisation due à sa filiale pour fermeture anticipée de l'aéroport d'Atatürk. Le montant est de 389 millions d'euros. Cette indemnisation découle du fait que TAV Istanbul avait le droit d'opérer à l'aéroport national et international d'Atatürk jusqu'en janvier 2021. Or, par décision des autorités turques, tous les vols commerciaux ont été transférés vers le nouvel aéroport d'Istanbul en avril 2019.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En un an, de décembre 2018 à novembre 2019, en données brutes, 441 900 logements ont été autorisés à la construction en France, en baisse de 23 700 unités (- 5,1 %) par rapport aux douze mois précédents. 409 800 logements ont été mis en chantier, soit 13 900 de moins (- 3,3 %) qu'au cours des douze mois précédents.

Vers 17h45, l'euro gagne 0,76% à 1,1171 dollar.