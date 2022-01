Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Analyse AOF clôture France/Europe - Les investisseurs redoutent un resserrement monétaire accéléré, les Bourses européennes reculent information fournie par AOF • 10/01/2022 à 17:50



(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine sous de bien mauvais auspices. Le CAC 40 a perdu 1,44% à 7 115,77 points et l’EuroStoxx 50, -1,23% à 4 252,92 points. Les investisseurs ont manifesté de fortes inquiétudes quant au rythme de normalisation de la politique monétaire de la Fed, alors qu’un indicateur déterminant est attendu mercredi (l’indice des prix à la consommation de décembre). Dans un tel contexte, les statistiques du jour ont été ignorées (Sentix et stocks des grossistes). Côté valeurs, Atos a dévissé après avoir prévenu qu'il n'atteindrait pas ses objectifs financiers 2021.



Novartis a gagné 0,76% à 82,35 francs suisses. Le laboratoire suisse entend lui aussi apporter sa contribution à la lutte contre la pandémie. Le groupe va exercer son option pour acquérir le traitement contre le Covid qu'il développe avec son homologue helvète Molecular Partners. Les deux partenaires viennent en effet de dévoiler les premiers résultats prometteurs de l'étude de phase 2/3 évaluant ce médicament baptisé ensovibep. Novartis versera 150 millions de francs suisses à Molecular Partners pour obtenir la licence d'ensovibep.



Les actionnaires d' Atos semblent être victimes d'un grand classique lors du changement de la direction d'un groupe en difficulté : les comptes sont passés à la paille de fer. Le titre du spécialiste de la transformation numérique a dévissé de 16,82% à 32,10 euros après avoir averti qu'il n'atteindrait pas ses objectifs 2021. Cet avertissement intervient une semaine après la prise de fonction de Rodolphe Belmer, qui remplace Elie Girard au poste de Directeur général.



Sur un marché parisien bien morose, Sodexo est parvenu à garder la tête hors de l'eau avec une progression de 0,77% à 80,66 euros. Ce matin, le spécialiste de la restauration collective a annoncé avoir signé un accord en vue de l'acquisition de Frontline Food Services (opérant commercialement sous la marque Accent Food Services), un acteur majeur du marché en forte croissance des produits de snacking à emporter et de la distribution automatique en Amérique du Nord. Le montant de la transaction n'a pas été révélé et les autorisations réglementaires habituelles sont attendues dans les prochains mois.





L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro , a progressé à 14,9 en janvier 2022, contre un consensus de 12 et après 13,5 en décembre 2021.



Dans la zone euro , le taux de chômage est ressorti à 7,2% en novembre 2021, contre 7,3% en octobre 2021. Ce taux était de 8,1 % en novembre 2020.



Aux Etats-Unis , les stocks des grossistes ont augmenté de 1,4% en novembre 2021 par rapport à octobre, ce qui est supérieur à l'estimation préliminaire de 1,2%. En octobre, ils avaient augmenté de 2,5% sur un mois.



Vers 17h45, l'euro recule de 0,34% à 1,1323 dollar.