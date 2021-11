Analyse AOF clôture France/Europe - Les investisseurs redeviennent averse au risque

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé dans le rouge, pénalisés par la crainte du resserrement monétaire aux Etats-Unis et la résurgence de la pandémie en Europe. Preuve que le scénario d'une hausse plus rapide que prévu des taux est jugé probable par les marchés, le rendement du taux américain à dix ans bondit de plus de 12 points de base à 1,663%, soit son plus haut niveau depuis un mois. Par ailleurs, les opérateurs redoutent l'impact des mesures sanitaires, si elles se généralisaient sur le Vieux Continent, sur la reprise. Le CAC 40 a cédé 0,85% à 7 044,62 points et l'Euro Stoxx 50, 1,03%.

Au chapitre des valeurs européennes, Thyssenkrupp a cédé près de 6% à 10,625 euros à Francfort. Le conglomérat industriel allemand a été pénalisé par la sortie partielle du fonds suédois Cevian de son capital. Le fonds va réduire sa participation dans le géant allemand de l'acier de 15% à 7,9%. Pour ce faire, il va mettre en vente 43 millions d'actions à un prix très décoté. Selon Reuters, Cevian les proposerait à un prix compris entre 10,20 euros et 11,29 euros l'unité, ce qui représente une décote allant jusqu'à 9,65% par rapport au cours de clôture de lundi soir (11,29 euros).

A Paris, Trigano a chuté de 10,48% à 155,5 euros l’action sur la place de Paris, dans le sillage de perspectives teintées de prudence pour son exercice en cours, qui s’achèvera fin août 2022. Si les carnets de commandes sont pleins à craquer, le roi du camping-car aura des difficultés à satisfaire la demande en raison des tensions sur les approvisionnements.

Accor n'a cédé que 0,07% à 29,1 euros dans un environnement de marché pourtant difficile pour les valeurs du tourisme en raison de la résurgence du Covid en Europe. Les investisseurs saluent l'offensive du groupe français dans le secteur jugé porteur de l’hôtellerie de luxe en Chine. Accor a présenté ce matin Emblems Collection, sa nouvelle enseigne haut de gamme. Sa première adresse phare sera le Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection, dans la province chinoise de Guizhou, dont l'ouverture est prévue pour décembre 2022. Cette nouvelle enseigne de luxe est appelée à réunir 60 établissements à travers le monde d'ici 2030. " La Chine, l'un des marchés hôteliers les plus importants au monde, est pour Accor l'endroit idéal où lancer cette nouvelle marque de luxe ", a déclaré Gary Rosen, Directeur Général Grande Chine du groupe Accor.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice flash composite de l'activité en France s'est redressé à 56,3 en novembre (54,7 en octobre), plus haut de 4 mois. Les économistes tablaient sur 53,4. L'indice flash de l'activité de services s'est redressé à 58,2 en novembre (56,6 en octobre), plus haut de 46 mois. Les marchés visaient 55,5. L'indice PMI flash de l'industrie manufacturière s'est redressé à 54,6 en novembre (53,6 en octobre), plus haut de 2 mois. Le consensus le donnait à 52,8.

L'indice flash composite de l'activité en Allemagne s'est redressé à 52,8 en novembre ( 52 en octobre), plus haut de 2 mois. Les économistes tablaient sur 51. L'indice flash de l'activité de services s'est redressé à 53,4 en novembre (52,4 en octobre), plus haut de 2 mois. Les marchés visaient 51,5. L'indice PMI flash de l'industrie manufacturière s'est replié à 57,6 en novembre (57,8 en octobre), plus bas de 10 mois. Le consensus le donnait à 56,7.

L'indice flash composite de l'activité en zone euro s'est redressé à 55,8 en novembre ( 54,2 en octobre), soit un plus haut de 2 mois. Les économistes tablaient sur 53,1. L'indice flash de l'activité de services s'est redressé à 56,6 en novembre (54,6 en octobre), plus haut de 3 mois. Les marchés visaient 53,6. L'indice PMI flash de l'industrie manufacturière s'est redressé à 58,6 en novembre (58,3 en octobre), plus haut de 2 mois. Le consensus le donnait à 57,2.

Aux Etats-Unis, l'indice flash de l'activité de services s'est replié à 57 en novembre après 58,7 en octobre. L'indice PMI flash de l'industrie manufacturière s'est redressé à 59,1 en novembre contre 58,4 en octobre.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,23% à 1,1265 dollar.