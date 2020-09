Analyse AOF clôture France/Europe - Les inquiétudes sur le front sanitaire ont repris le dessus

(AOF) - Le net rebond de la veille a fait long feu et c'est dans le rouge qu'ont clôturé les Bourses européennes ce mardi. Les inquiétudes des investisseurs sont récurrentes face à la recrudescence du nombre de cas de Covid-19 et d'un potentiel nouveau confinement pour l'endiguer. Dans ce contexte, la poursuite du redressement du sentiment économique dans la zone euro et l'excellent indice de confiance des consommateurs du Conference Board n'ont pu soutenir durablement la tendance. Au son de la cloche, le CAC 40 a reculé de 0,23% à 4 832,07 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 0,28% à 3 214,30 points.

Moody's Investors Service a fait le bilan de la performance financière des sociétés européennes de gestion d'actifs au premier semestre. Il en ressort qu'elles se sont montrées résilientes au premier grâce au rebond des marchés financiers au deuxième trimestre après leur effondrement en mars en raison de la crise sanitaire. Leurs actifs sous gestion ont diminué de 1,5 % pour atteindre 10 400 milliards d'euros au premier semestre 2020.

Alors que la bataille de l'eau vire au "joyeux" bazar, Veolia a grappillé 0,25%, Engie a cédé 1,14% et Suez a progressé de 1,84%. Ce matin, le fonds Amber, actionnaire de Suez, a mis son grain de sel en pressant Engie d'accepter la future offre améliorée de Veolia sur l'essentiel de sa participation (29,9% du capital) dans l'ex Lyonnaise des Eaux. Un point de vue partagé par le principal intéressé, le président d'Engie. Auditionné à l'assemblée, Jean-Pierre Clamadieu a accordé son soutien au projet de Veolia avec de nombreux arguments.

Tarkett a décollé de 27,93% à 11,61 euros après avoir mis à jour ses perspectives pour l'exercice 2020. Le spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives anticipe des résultats annuels supérieurs aux attentes du marché compte tenu des niveaux d'activité et du rythme de réduction des coûts depuis le début du troisième trimestre 2020.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, en septembre 2020, la confiance des ménages dans la situation économique est stable : l'indicateur qui la synthétise se maintient à 95 (chiffre révisé de 94), en dessous de sa moyenne de longue période (100). Les économistes tablaient sur 94.

L'indice du sentiment économique a progressé de 3,6 points à 91,1 en septembre 2020 en zone euro, selon les données communiquées par la Commission européenne. Si l'indice poursuit son redressement, il le fait toutefois à un rythme plus lent qu'auparavant.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti en septembre à 101,8. Les économistes tablaient sur 89,2 après 86,3 en août.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P/CS Composite des prix des logements des 20 principales agglomérations américaines a progressé de 0,6% en juillet. Les économistes tablaient sur +0,3% après une croissance nulle en juin.

Aux Etats-Unis, en première estimation, les stocks des grossistes ont progressé de 0,5% en août après le repli de 0,3% enregistré en juillet.

Vers 17h45, l'euro avance de 0,46% à 1,1720 dollar.