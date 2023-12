Analyse AOF clôture France/Europe - Les indices respirent un peu après les PMI

(AOF) - Dans le rouge hier, les marchés actions européens ont repris quelques couleurs à l'exception du footsie britannique. L'indice PMI Composite de la zone euro s'est contracté pour le sixième mois consécutif en novembre, mais à un rythme plus faible qu'en octobre. Contraction de l'activité également au menu en Allemagne et en France à l'inverse des Etats-Unis. Côté valeurs, Wavestone s'est illustré à la faveur de résultats semestriels meilleurs que prévu. Le CAC 40 a engrangé 0,74% à 7386,99 points tandis que l'EuroStoxx 50 s'est octroyé 0,86% à 4452,77 points.

Si Ericsson a bondi de 6,08% à 57,60 couronnes suédoises, son concurrent Nokia a chuté de 5,56% à 2,82 euros. Ce dernier a perdu un important contrat auprès de l'opérateur télécoms américain AT&T - comme une rumeur le laissait entendre hier - qui lui a préféré Ericsson. En conséquence, l'objectif de Nokia d'atteindre une marge opérationnelle à deux chiffres pour sa division Réseaux mobiles pourrait nécessiter jusqu'à 2 années supplémentaires. Il précise qu’entre temps, elle restera rentable malgré des revenus en baisse en provenance d’AT&T ces 2 ou 3 prochaines années.

L'action Wavestone (+5,98% à 48,70 euros) a affiché l'une des plus fortes hausses du marché SRD au lendemain de la publication de résultats semestriels meilleurs que prévu, à la faveur d'un solide contrôle des coûts. "Le groupe semble confiant dans ses prévisions, que nous considérons comme prudentes car nous pensons que le groupe est en mesure d'augmenter son taux d'activité au second semestre," observe Stifel. Depuis le début de l'année, l'action du cabinet de conseil spécialiste de la transformation des entreprises gagne 14%.

Compagnie des Alpes (-1,28% à 13,92 euros) a dégagé un résultat opérationnel au titre de l'exercice 2022-2023 qui s'établit à 139,6 millions d'euros contre 169,5 millions d'euros en 2021/2022. Sur cette période, son résultat net s'élève à 90,4 millions d'euros sur cet exercice contre 114,4 millions d'euros il y a un an. Toutefois, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 1,12 milliard d'euros, soit une croissance de 17,4% à périmètre courant et de 9,9% à périmètre comparable.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur privé français s'est de nouveau contracté en novembre a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 44,6 en ligne avec octobre. Le consensus s'élevait à 44,5. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 45,2 à 45,4 entre octobre et novembre. Il était attendu à 45,3.

S&P Global a annoncé une nouvelle contraction du secteur privé de la zone euro en novembre. L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,6 contre un consensus de 47,1. Il s'était élevé à 46,5 en octobre. Le PMI pour les services s'établit à 48,7 contre un consensus de 48,2 après 47,8 en octobre.

Le secteur privé s'est contracté en novembre en Allemagne, a confirmé S&P Global. L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,8 contre un consensus de 47,1. Il s'était élevé à 45,9 en octobre. Le PMI pour les services est ressorti à 49,6 contre un consensus de 48,7. Il s'était élevé à 48,2 en octobre.

En octobre, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,2% dans la zone euro et dans l'Union européenne, par rapport à septembre, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En septembre 2023, les prix à la production industrielle avaient augmenté de 0,5% dans la zone euro et dans l'UE. En octobre 2023 par rapport à octobre 2022, les prix à la production industrielle ont diminué de 9,4% dans la zone euro et de 8,7% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, la croissance dans le secteur des services a dépassé les attentes en novembre. L'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply management pour ce secteur est ressorti à 52,7, à comparer avec un consensus de 52 et 51,8 en octobre.

Le secteur privé affichait une légère croissance en novembre, a confirmé S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,7 en novembre comme en octobre. Il avait été annoncé à 50,7 en première estimation. Le PMI des services est ressorti à 50,8 en novembre, en légère hausse par rapport à octobre: 50,6. La première estimation s'élevait à 50,8, comme le consensus.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 8,73 millions d'ouvertures de postes en octobre, le consensus étant de 9,30 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 9,35 millions.

A la clôture, l'euro cède 0,42% à 1,0790 dollar.

.