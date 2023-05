Analyse AOF clôture France/Europe - Les indices plombés par les mauvais indicateurs chinois

(AOF) - Les marchés européens ont terminé cette séance de mercredi sur une note négative. La mauvaise nouvelle matinale est provenue de Chine. L'activité chinoise a été décevante en mai avec en particulier un indice PMI manufacturier à 48,8 contre 49,2 le mois précédent. Les valeurs cycliques et celles du luxe, Kering en tête, ont pâti de cette statistique défavorable. Par ailleurs, la France et l'Allemagne ont enregistré un ralentissement plus fort qu'anticipé de la hausse des prix en mai. Le CAC 40 a cédé 1,54% à 7098,70 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 1,71% à 4 218,04 points.

En Europe, la valse des directeurs financiers continue chez les grandes sociétés européennes. Après l'annonce hier du futur départ de François-Xavier Roger et son remplacement par Anna Manz au poste de directeur financier de Nestlé, celui de Prudential a pris la porte. A la Bourse de Londres, l'action de l'assureur britannique a perdu 6,13% à 1056 pence. James Turner a démissionné aujourd'hui de son poste de directeur financier à la suite d'une enquête sur un manquement au code de conduite lié à une situation de recrutement récente, a indiqué l'assureur britannique.

A Paris, au sein d'un marché parisien dans le rouge, les valeurs du luxe n'ont pas réussi à digérer les statistiques provenues de Chine. Kering a ainsi reculé de 2,91% à 498,35 euros, suivi de LVMH (-2,64% à 813,90 euros) et Hermès (-2,64% à 1901,80 euros). La Chine est un marché clef du secteur et est appelé à le devenir plus encore. Selon les données de Consultancy.asia, ce pays devrait représenter 25% du marché en 2025 contre 22% actuellement. Toute nouvelle sur la santé économique de la Chine est donc suivie avec une extrême attention par les spécialistes du luxe.

Capgemini (+6,82% à 162,80 euros) a terminé en tête du CAC 40 au lendemain de l'extension " majeure " de son partenariat stratégique avec Google Cloud. S'il concerne l'analyse de données, les investisseurs ont surtout retenu sa dimension intelligence artificielle (IA). Depuis les perspectives très largement supérieures aux attentes publiées par Nvidia la semaine dernière, qui ont entraîné une flambée du titre, l'effervescence boursière est à son comble à propos de l'intelligence artificielle.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le PIB de la France a progressé de 0,2% en variation trimestrielle au premier trimestre, a fait savoir ce mercredi l'Insee, confirmant ainsi sa première estimation. Cette légère progression fait suite à une contraction de 0,1% du PIB français au quatrième trimestre 2022.

L'inflation en France a ralenti en mai, les prix à la consommation ayant augmenté de 5,1% sur un an après 5,9% en avril. Le consensus visé était de 5,7%. Sur un mois, les prix à la consommation sont quasi stables (‑0,1 %) après +0,6 % en avril, contre un consensus de +0,6%. Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisée ressort en hausse de 6,0 % en mai, après +6,9 % en avril, contre un consensus de 6,4%. Sur un mois, il serait quasi stable (‑0,1 %), après +0,7 % le mois précédent et un consensus de +0,3%.

Les dépenses de consommation des ménages en biens diminuent en avril de 1,0 % sur un mois en volume après une baisse de 0,8 % en mars 2023 (données révisées), a indiqué l'Insee ce mercredi. Cette baisse s'explique par le repli de la consommation en énergie (‑1,9 %) et la nouvelle diminution de la consommation alimentaire (‑1,8 %). La consommation de biens fabriqués est quant à elle quasi stable (+0,1 %).

Selon l'Insee, les prix de production de l'industrie française se sont repliés en avril sur un mois (-4,1 % après +1,2 %) tout comme ceux des produits destinés au marché français (-5,1 % après +1,9 %). Les prix des produits destinés aux marchés extérieurs continuent quant à eux de baisser (-0,8 % après -0,9 %). Sur un an, les prix de production de l'industrie française restent en nette hausse mais ralentissent (+5,0 % après +9,5 %).

Le taux de chômage en Allemagne est resté stable en mai, ressortant à 5,6% comme prévu par le consensus et en avril. Le pays recense 2,573 millions de chômeurs en augmentation de 9 000 demandeurs sur un mois.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 10,103 millions d'ouvertures de postes en mars, le consensus étant de 9,775 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 9,745 millions.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 40,4 en avril, contre un consensus de 47,0. L'indice avait atteint 48,6 en mars.

Le Livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie sera publié à 20h00.

A la clôture, l'euro perd 0,72% à 1,0656 dollar.