Analyse AOF clôture France/Europe - Les indices bouclent la semaine en beauté

(AOF) - Les marchés actions européens ont bouclé en beauté la dernière séance de la semaine, marquée par le coup d'envoi des résultats des grandes banques américaines. JPMorgan, Citi et Wells Fargo ont dévoilé des profits plus élevés que prévu, tirant Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole parmi les plus fortes hausses du marché parisien, en compagnie du luxe. Le CAC 40, qui a signé un nouveau record ce vendredi avec un plus haut en séance à 7 527,33 points, s'est adjugé 0,52% à 7 519,61 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,63% à 4 390,75 points.

TomTom a gagné 7,71% à 8,17 euros à la Bourse d'Amsterdam ; le spécialiste des outils d'aide à la navigation terrestre (GPS) ayant renoué avec les profits au premier trimestre. Sur cette période, le groupe a généré un résultat net de 3 millions d'euros contre une perte de 21,5 millions d'euros, un an auparavant. TomTom a réduit ses pertes grâce à une progression de 10% de ses revenus à 141 millions d'euros alors que le marché visait 131,6 millions d'euros. Le résultat brut a, lui, augmenté de 11% à 120,7 millions d'euros, dépassant le consensus de 110,9 millions d'euros.

Figurant parmi les plus fortes hausses du CAC 40, Hermès a glané 1,52% à 1975 euros à la faveur d'une solide performance au premier trimestre 2023. Le groupe de luxe, qui avait déjà bénéficié hier de la publication brillante de LVMH, affiche une capitalisation supérieure à 200 milliards d'euros. Entre janvier et mars, ses ventes ont bondi de 23% à taux de change constants, à 3,38 milliards d'euros. Le consensus Bloomberg s'élevait à 16%. L'activité a progressé fortement dans les magasins du groupe : +23 % à taux de change constants.

Le titre Alstom (-3,01% à 21,92 euros) a affiché la plus forte baisse du CAC 40 suite à une dégradation de la Deutsche Bank. La banque allemande abaisse sa recommandation à " Conserver " avec un objectif de cours inchangé à 30 euros. L'analyste ajoute que si la confiance des investisseurs en Laurent Martinez a pu être affectée par les difficultés du processus de due diligence sur l'acquisition de Bombardier Transport et par les problèmes de flux de trésorerie en ont découlé, son départ crée des incertitudes supplémentaires. Elles concernent notamment le maintien des objectifs financiers.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des prix à la consommation (IPC) en France a atteint 5,7% en mars en rythme annuel, selon les données définitives publiées vendredi par l'Insee, contre une première estimation à 5,6% après 6,3% en février. Aussi, l'évolution sur un an de l'indice des prix harmonisé selon les normes européennes (IPCH) - qui permet des comparaisons avec les autres pays de la zone euro - a été révisée en hausse de 0,1 point, à 6,7% après 7,3% en février. Sur un mois, le taux d'inflation de mars a été revu à la hausse, à 0,9%, contre une première estimation de 0,8% après 1% en février.

La production industrielle a augmenté de 0,4% en mars aux Etats-Unis après une hausse de 0,2% en février. Elle était attendue en progression de 0,2%. Le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 79,6% en février à 79,8% en mars. Elle était attendue à 79%.

Les prix des importations ont reculé de 0,6% en mars aux Etats-Unis après avoir connu un repli de 0,2% en février. Ils étaient anticipés en repli de 0,1%.

Les ventes au détail ont reculé de 1% en mars aux Etats-Unis après avoir déjà baissé de 0,2% en février. Elles étaient attendues en repli de 0,4%. Hors automobile, elles ont baissé de 0,8% après être restées stables en février. Elles étaient attendues en recul de 0,4%.

L'indice de confiance des consommateurs américains publié par l'Université du Michigan pour avril s'est amélioré à 63,5 points (+1,5 point), pour sa première estimation, à la surprise des analystes.

A la clôture, l'euro perd 0,51% à 1,0990 dollar.