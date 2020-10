(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé la séance en hausse ce lundi. Si les investisseurs saluent l'amélioration de l'état de santé de Trump ils apprécient aussi l'espoir affiché par le secrétaire d'état à la Maison Blanche au sujet d'un accord prochain concernant un nouveau plan de relance à l'économie aux États-Unis. Sur le front des statistiques, la progression des ventes au détail en zone euro a été supérieure aux attentes au mois d'août. A la clôture, le CAC 40 a avancé de 0,97% à 4 871,87 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,91% à 3 220,06 points.

En Europe, Cineworld s'effondre de 35,65% à 25,4 pence vers 17h35 sur la place de Londres, après avoir annoncé qu'il allait fermer temporairement l'ensemble de ses salles aux États-Unis (536) et au Royaume-Uni (127) à partir de jeudi. Il s'agit de ses deux principaux marchés. Cette décision, qui découle de l'impact de la crise du Covid-19 sur l'industrie cinématographique, affectera 45 000 employés. Pour le moment, Cineworld n'est pas en mesure de donner de date de réouverture.

A Paris, Engie a gagné 0,44% à 11,51 euros. Suez et Veolia ont, en revanche, respectivement perdu 4,17% à 15,40 euros et 0,97% à 18,45 euros. Après des semaines de rebondissements et en l'absence d'accord, Engie doit trancher aujourd'hui sur le projet d'offre de Veolia sur 29,9% du capital de Suez. Dimanche, le numéro un mondial des services à l'environnement a fait un pas en promettant qu'il ne lancera pas d'OPA autre qu'amicale sur Suez. Mais ce dernier a rapidement rejeté, une nouvelle fois, les propositions de son concurrent. Pour Suez, l'opération reste hostile.

En repli de 1,22% à 133,50 euros, Air Liquide a accusé la plus forte baisse du CAC 40. Le champion français des gaz industriels est pénalisé par son statut de valeur défensive dans un environnement marqué par le retour de l'appétit pour le risque. Les investisseurs se détournent de cette action, considérée comme un " placement de père de famille " pour se focaliser sur des titres plus cycliques au potentiel de hausse plus significatif à court terme.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est finalement ressorti à 50,4 au mois de septembre contre 50,1 en première estimation après 51,9 en août. L'indice des services est ressorti à 48 contre 47,6 en première estimation après 50,5 en août.

En France, l'indice définitif des directeurs d'achat (PMI) composite est ressorti à 48,5 au mois de septembre en ligne avec la première estimation et après 51,6 en août. L'indice des services est ressorti à 47,5, également conforme à la première estimation après 51,5 en août.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) composite est finalement ressorti à 54,7 au mois de septembre contre 53,7 en première estimation après 54,4 en août. L'indice des services est ressorti à 50,6 contre 49,1 en première estimation après 52,5 en août.

En zone euro, l'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs, est ressorti à -8,3 en octobre 2020, contre -8 en septembre. Le consensus attendait -9,5 en octobre.

En zone euro, les ventes au détail ont avancé de 4,4% au mois d'août 2020 par rapport à juillet. En juillet, elles avaient reculé de 1,8% (chiffre révisé de -1,3%). Sur un an, elles progressent de 3,7% après un recul de 0,1% en juillet.

Aux États-Unis, selon le bureau d'études IHS Markit, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,3 en septembre contre 54,4 lors d'une précédente estimation et après 54,6 en août. De son côté, le PMI dans les services a atteint 54,6 en septembre contre 54,6 lors d'une précédente estimation et après 55 en août.

L'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services est ressorti à 57,8 en septembre 2020 aux États-Unis, selon une estimation flash. Ce chiffre est à comparer avec un consensus Reuters de 56,3 et à 56,9 en août.

Vers 17h35, l'euro est en hausse de 0,61% à 1,1787 dollar.