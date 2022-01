Analyse AOF clôture France/Europe - Les bourses terminent une semaine chaotique dans le rouge

(AOF) - Les marchés européens ont rechuté vendredi, plombés par le retour de l'aversion au risque. Les bons résultats d'entreprises n'ont pas suffi à soutenir le rebond de ces derniers jours, les investisseurs ne sachant pas vraiment à quel saint se vouer. Dans un contexte très volatil, la normalisation des politiques monétaires suscite toujours des interrogations, alors que la reprise économique reste considérée comme fragile. Preuve en est le repli du PIB allemand au dernier trimestre 2021. Ainsi, le CAC 40 a fini en baisse de 0,82% à 6 965,88 points et l'Euro Stoxx 50, de 1,28% à 4 131,52 points.

L'action H&M a progressé de 5,05% à 187,68 couronnes suédoises (SEK) vendredi à Stockholm, dans le sillage de la publication de ses résultats annuels. Pour l'exercice 2021 (clos fin novembre), le groupe de prêt-à-porter bon marché a ainsi multiplié par près de 10 son bénéfice net, qui ressort à 11,01 milliards de SEK (environ 1,05 milliard d'euros). La marge brute ressort à 52,8% (+2,8 points), et les ventes ont progressé de 6,4% pour s'établir à 198,97 milliards de SEK (environ 18,94 milliards d'euros).

LVMH a gagné 3,23% à 716,40 euros pour signer la plus forte hausse d'un CAC 40 en net repli. Le numéro un mondial du luxe partage l'opportunité d'être avec Orange les deux seuls titres dans le vert. Ce traitement de faveur est justifié. Le groupe a dévoilé des résultats 2021 records salués sans réserve par les analystes. Grace à une fin d'année menée en trombe, LVMH est parvenu à déjouer les pronostics qui étaient pourtant très élevés. En empruntant le refrain de Britney Spears : "Oops they did it again", c'est sans doute Jefferies qui résume le mieux le sentiment de marché aujourd'hui.

JCDecaux a dominé de la tête et des épaules un SBF 120 aux abois, bondissant de 13,38% à 24,24 euros, au lendemain de la publication de son point d'activité annuel. Le spécialiste de la communication extérieure et du mobilier urbain a ainsi réalisé en 2021 un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes et en hausse de en hausse de 18,7% sur un an (+18,5% en organique) à 2,74 milliards d'euros. Les analystes d'UBS tablaient pour leur part sur une croissance de 16% à 2,684 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au quatrième trimestre 2021, la hausse du produit intérieur brut (PIB) se poursuit (+0,7 % après +3,1 %) en France, à un rythme plus modéré qu'au trimestre précédent, marqué par les réouvertures dans plusieurs secteurs d'activité, indique l'Insee. Après avoir retrouvé son niveau d'avant-crise au troisième trimestre 2021 (+0,2 % par rapport au quatrième trimestre 2019), le PIB trimestriel le dépasse désormais nettement (+0,9 %). Sur l'année 2021, le PIB augmente de +7,0 % après –8,0 % en 2020. Le niveau moyen du PIB en 2021 se situe ainsi 1,6 % en deçà de son niveau moyen en 2019.

La sentiment économique en zone euro est ressorti à 112,7 pour le mois de janvier, en repli par rapport aux 113,8 (révisé) de décembre. Les analystes espéraient pour leur part 114,5.

La croissance du PIB allemand s'est établie à 1,4% au quatrième trimestre 2021, selon les premières données annualisées de l'Office fédéral des statistiques. C'est moins que le taux de 1,8% attendu des marchés et que les 2,9% (révisé) enregistrés au trimestre précédent. D'un trimestre à l'autre, le PIB a reculé de 0,7% alors que les analystes visaient -0,3% après +1,7% au troisième trimestre.

Aux Etats-Unis, le revenu et la consommation des ménages en décembre ainsi que l'indice des prix PCE pour le même mois sont attendus à 14h30. L'estimation finale de l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan en janvier sera révélée à 16h.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan est finalement ressorti en janvier à 67,2 contre une première estimation à 68,8 et un consensus de 68,7. Il était de 70,6 en décembre.

Aux Etats-Unis, les dépenses des ménages ont reculé de 0,6% en décembre, comme attendu par le consensus. En novembre, elles avaient augmenté de 0,4% (chiffre révisé de +0,6%). Les revenus des ménages ont gagné 0,3%, le consensus visait +0,5% après +0,5% en novembre (chiffre révisé de +0,4%).

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation des ménages PCE "core" a progressé de 0,5% en décembre sur un mois. Les économistes tablaient sur +0,5% comme en novembre. Sur un an, l'indice a grimpé de 4,9% contre un consensus de +4,8% après +4,7% en novembre.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,12% à 1,1160 dollar.