Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses font preuve de solidité : le CAC 40 à l'assaut de ses plus hauts historiques

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert ce mercredi. Après l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis hier, une autre statistique d'importance était attendue ce jour en provenance d'outre-Atlantique : les ventes au détail. Ces dernières ont augmenté de 3% en janvier, à comparer avec un consensus de 1,8% et une baisse de 1,1% décembre. Au chapitre des valeurs, Carrefour a survolé l'indice phare de la place parisienne, talonné par Kering. Le CAC 40 a glané 1,21% à 7300,86 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 1,06% à 4 283,51 points.

En Europe, Barclays a chuté de 7,86% à 172,64 pence. La banque britannique a présenté des résultats trimestriels décevants et des perspectives sans saveur. UBS explique cette déception par la contre-performance des activités au Royaume-Uni et de la banque d'investissement. Au quatrième trimestre, Barclays a enregistré un bénéfice imposable en repli de 8% à 1,31 milliard de livres (1,48 milliard d'euros). Il est inférieur au consensus de 1,5 milliard de livres.

Plus forte hausse du CAC 40, Carrefour a flambé de 8,50% à 17,82 euros à la faveur de ses solides résultats annuels dévoilés hier soir. Le géant français de la distribution a dévoilé un résultat net ajusté, part du Groupe en progression de 7,6% à 1,21 milliard d'euros. Le résultat opérationnel courant affiche, lui, une hausse de 8,3% à 2,37 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires ressort, quant à lui, en croissance de 8,5% à 90,81 milliards d'euros. Le cash-flow libre net, a atteint un nouveau record à 1,26 milliard d'euros. Un niveau "impressionnant" selon l'analyste Jefferies.

Dans le rouge ce matin, Kering (+3,03% à 578,40 euros) compte désormais parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Le groupe de luxe avait initialement souffert de résultats 2022 moins élevés que prévu avant de se reprendre grâce à des commentaires rassurants de son directeur financier à propos des perspectives de sa marque phare, Gucci. " Jean-Marc Duplaix a déclaré que Gucci a enregistré un faible mois de décembre, mais a connu un début d'année très encourageant en Chine, en ligne avec ce que nous avons entendu de la part de nos pairs ", rapporte Stifel.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En décembre 2022, la production industrielle a baissé de 1,1% dans la zone euro contre un consensus de -0,8% après +1,4% en novembre, selon les estimations d'Eurostat.

Le solde de la balance commerciale de la zone euro corrigé des variations saisonnières s'est établi à -8,81 milliards d'euros en décembre 2022 contre un consensus de -12,5 milliards d'euros après -11,7 milliards d'euros le mois précédent.

La hausse des prix à la consommation (CPI) au Royaume-Uni a ralenti plus que prévu en janvier sur un an, selon l'Office national de la statistique (ONS). Le CPI est ressorti le mois dernier à +10,1% en rythme annuel et à -0,6% sur un mois contre respectivement +10,5% et +0,4% en décembre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une décélération à 10,3% en rythme annuel et une baisse de 0,4% d'un mois sur l'autre.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont augmenté de 3% en janvier, à comparer avec un consensus de +1,8% et une baisse de 1,1% décembre. Hors automobile, elles ont augmenté de 2,3% à comparer avec un consensus de +0,8% et une baisse de 0,9% en janvier, chiffre révisé de -1,1%.

Aux Etats-Unis, la production industrielle est restée stable en janvier après avoir reculé de 1% en décembre. Elle était attendue en hausse de 0,5%. Le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 78,4% en décembre à 78,3% en janvier. Il était attendu à 79%.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à 5,8 en février, à comparer avec un consensus de -18 et -32,90 en janvier.

Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut ont augmenté de 16,3 millions de barils la semaine dernière à 471,4 millions de barils, dépassant largement le consensus qui prévoyait une hausse de 1,17 million après une progression 2,4 millions la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, augmenté de 2,3 millions de barils.

A la clôture, l'euro cède 0,58% à 1,0679 dollar.