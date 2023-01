Analyse AOF clôture France / Europe - Les bourses européennes terminent en hausse, Atos brille

(AOF) - Alors que les marchés chinois, japonais, britanniques et américains ont été fermés ce lundi, les marchés actions européens ont clôturé la première séance de 2023 au vert. Atos a brillé en bourse. L'entreprise de services du numérique a gagné 20% au SBF 120 et sur le marché SRD. Airbus pourrait prendre une participation minoritaire dans Evidian, la branche cybersécurité d'Atos. Le titre de la banque Société Générale s’est adjugé 2,5% après sa fusion avec Crédit du Nord. Le CAC 40 et l'Eurostoxx ont gagné respectivement 1,87% et 1,77% à 6 594 points et 3 860 points.

En Europe, la banque italienne Monte dei Paschi (MPS) a grimpé de 6,2% à 2,04 euros à la Bourse de Milan. L'établissement a assuré ce lundi que grâce à " la conclusion réussie " de son augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros, les " doutes importants " sur la poursuite de son activité avaient été levés. Cette augmentation de capital, qui a été réalisée en novembre, a constitué " un tournant positif dans la gestion de la banque ", a affirmé MPS dans une déclaration transmise à la Consob, le gendarme boursier italien.

A Paris, Atos a commencé l'année 2023 en occupant la tête de l'indice SBF 120 à 20% à 10,82 euros. Ce bond fait suite aux informations relayées par les Echos et Reuters sur la possible prise de participation minoritaire d'Airbus au capital d'Evidian, la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos. " Selon plusieurs sources, l'avionneur serait en discussions préliminaires avec Atos pour prendre une part minoritaire du capital d'Evidian ", a indiqué le quotidien français d'information économique et financière. Le titre d'Airbus lui a gagné 2,56% à 113,86 euros.

Le groupe Société Générale (+3% à 24,18 euros) annonce avoir réalisé, le 1er janvier 2023, la fusion juridique de ses deux réseaux de banque de détail en France, Société Générale et Groupe Crédit du Nord. SG est désormais la nouvelle banque de détail en France du Groupe. La banque SG a pour ambition de constituer un partenaire bancaire de premier plan sur le marché français au service de 10 millions de clients et d'être dans le Top 3 de la satisfaction client.

Les chiffres macroéconomiques

La contraction du secteur manufacturier de la zone euro a été conforme aux attentes en décembre. L'indice des directeurs d'achat est ainsi ressorti à 47,8. Cet indicateur s'était élevé aussi à 47,8 en novembre. Un PMI sous 50 signale une contraction du secteur.

La contraction du secteur manufacturier allemand a été légèrement moins importante qu'annoncé initialement en décembre. L'indice des directeurs d'achat est ressorti à 47,1 contre une première estimation de 47,4. Cet indicateur s'était élevé à 47,4 en novembre. Un PMI sous 50 signale une contraction du secteur.

La contraction du secteur manufacturier français a été plus importante qu'annoncé initialement en décembre. L'indice des directeurs d'achat est ressorti à 49,2 contre un consensus de 48,9. Cet indicateur s'était élevé aussi à 48,9 en novembre. Un PMI sous 50 signale une contraction du secteur.

Vers 17h30, l'euro a perdu 0,44% à 1,0655 dollar.