Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes terminent dans le rouge, dans le sillage des tensions en Ukraine

(AOF) - La timide tentative de rebond de la matinée n’aura pas tenu et c’est finalement dans le rouge qu’ont clôturé les Bourses européennes. Les craintes d'une intervention militaire russe en Ukraine se sont encore accentuées dans le sillage de la multiplication des heurts entre séparatistes prorusses et forces ukrainiennes. Au son de la cloche, le CAC 40 a reculé de 0,25% à 6 929,63 points et l’Euro Stoxx 50 a perdu 1,01% à 4 075,71 points. Sur la semaine écoulée, ces indices ressortent en baisse de 1,17% et 2,01%.

Après un début de séance positif, Norwegian Air a finalement pris le chemin de la baisse pour clôturer sur un repli de 3,37%. Après une lourde restructuration, la compagnie à bas coûts norvégienne a pourtant dévoilé des comptes dans le vert en 2021. Le bénéfice avant impôt est ainsi ressorti à 1,88 milliard de couronnes (environ 185 millions d'euros) à comparer avec une perte nette de 22,13 milliards de couronnes (environ 2,17 milliards d'euros) en 2020.

Hermès a reculé de 4,14% à 1 203 euros malgré des résultats annuels supérieurs aux attentes. Les investisseurs sanctionnent le premier faux pas réalisé par le sellier depuis des lustres. Au quatrième trimestre, ses ventes ont nettement décélérée (+11% après +31% au troisième trimestre). Les analystes s'attendaient à pareil atterrissage. Mais d'habitude, le champion de l'ultra-luxe déjoue favorablement les pronostics. Pas cette fois-ci. Les ventes de sa principale branche, la Maroquinerie-Sellerie, ont ainsi reculé de 5,4%.

Lagardère a grimpé de 4,81%, à 25,30 euros par action, après la publication d'un communiqué de Vivendi dans lequel le conglomérat de médias affirme envisager un relèvement du prix de son OPA. A la mi-décembre, Vivendi avait révélé avoir acquis la participation d'Amber Capital dans Lagardère au prix de 24,10 euros par action, un montant qui devrait être garanti jusqu'au 15 décembre 2023. Les actionnaires qui proposeront leurs titres immédiatement pourraient quant à eux percevoir 25,50 euros, moins le dividende 2021 de 50 centimes.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En janvier 2022, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3 % sur un mois en France , après +0,2 % en décembre. Les prix de l’énergie rebondissent (+2,9 % après −0,9 %) dans le sillage de ceux des produits pétroliers (+4,9 % après −2,2 %). Ceux de l’alimentation accélèrent légèrement (+0,6 % après +0,5 %) et ceux du tabac sont en hausse de 0,2 % après avoir été stables le mois précédent.

En France , le taux de chômage au quatrième trimestre 2021 est ressorti à 7,4%. Les économistes tablaient sur 7,8% après 8% au troisième trimestre (chiffre révisé de 8,1%).

Aux Etats-Unis , les ventes de logements anciennes ont atteint les 6,5 millions d'unités au mois de janvier aux Etats-Unis, contre 6,09 millions en décembre (révisé de 6,18 millions). Les investisseurs tablaient sur un chiffre quasi-stable de 6,1 millions.

Vers 17h45, l'euro cède 0,27% à 1,1332 dollar.