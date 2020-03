Analyse AOF clôture France/Europe - Les bourses européennes se sont ressaisies grâce à Wall Street

(AOF) - C'est une troisième séance consécutive de hausse pour les indices européens. La journée avait pourtant commencé dans le rouge, mais à l'ouverture, Wall Street a entraîné le Vieux Continent dans son sillage positif, malgré les mauvais chiffres du chômage. Hier soir, le Sénat américain a adopté le plan de relance de 2 000 milliards de dollars, avant que la Banque d'Angleterre ne se dise prête à augmenter ses rachats d'actifs en cas de nécessité. A la clôture, le CAC 40 a gagné 2,51% à 4 543,58 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 1,07% à 2 830,02 points.

ABN Amro chute de 4,83 %à 8,432 euros à la Bourse d'Amsterdam après avoir averti qu'elle enregistrerait une perte nette de 200 millions de dollars sur l'un de ses clients américains en raison de la volatilité des marchés liée à la pandémie de Covid-19. Le client avait une stratégie spécifique, négociant des options et des contrats à terme américains, et n'a pas respecté les exigences minimales de risque et de marge à la suite de tensions extrêmes et des dislocations sur les marchés américains.

Le groupe Suez (+3,09% à 10,01 euros) annonce la suspension de ses objectifs 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. La société ajoute qu'il est trop tôt pour quantifier l'impact sur son activité. Elle indique que, comme toutes les industries, elle est susceptible d'être significativement impacté en 2020 par les conséquences du confinement de la population. Elle suit ainsi de très près la situation et informera le marché en temps voulu à mesure que les tendances se préciseront.

Legrand (+5,86% à 61,04 euros) a annoncé la suspension de ses objectifs publiés le 13 février dernier en raison de la dégradation sanitaire et économique mondiale du fait de la propagation rapide du Covid-19 dans de nombreux pays. Le groupe souligne que ces perspectives s'entendaient " hors changement majeur de l'environnement économique éventuellement lié à l'évolution de la situation sanitaire mondiale ". Il ajoute travailler très activement à la protection de sa rentabilité et de son cash-flow libre.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice du climat des affaires dans l'industrie manufacturière au mois de mars ressort à 98 contre 101 en février. Le consensus tablait sur 93.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, publiées par le département du travail, sont en forte hausse à 3,283 millions contre 282 000 (réajustés de 281 000) la semaine passée. La balance commerciale des biens au mois de février 2020, publiée par le bureau d'analyses économiques, ressort à -59,89 milliards de dollars contre -65,90 milliards de dollars en janvier; et le PIB définitif du quatrième trimestre 2019 a été confirmé à 2,1%, stable par rapport au trimestre précédent.

Vers 17h50, l'euro regagne 1,30% à 1,1020 dollar.

v