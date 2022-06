Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes s’offrent un rebond

(AOF) - A l’exception de la place de Londres qui était fermée, les Bourses européennes ont rebondi ce jeudi. Et ce, malgré les inquiétudes récurrentes concernant l’accélération de l’inflation et le ralentissement de la croissance mondiale. Des craintes qui ont été illustrées par le bond des prix à la production industrielle en zone euro en avril et les créations d’emplois bien plus faibles que prévu dans le secteur privé aux Etats-Unis. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 1,27% à 6 500,44 points et l’EuroStoxx 50 s’est adjugé 0,99% à 3 796,77 points.

Volvo Cars a vu ses ventes chuter de 28,3% en mai 2022, sur un an, pour s'établir à 45 952 véhicules. " Les blocages liés au Covid-19 dans l'est de la Chine ont continué à ajouter du stress aux chaînes d'approvisionnement mondiales déjà tendues, ce qui a entraîné des pertes de production ", explique le constructeur suédois, contrôlé par le groupe chinois Geely. Volvo Cars a néanmoins constaté des signes d'amélioration récemment et s'attend à ce que la production augmente progressivement. En Bourse, l'action a clôturé stable à 85 couronnes suédoises.

Rémy Cointreau a gagné 4,92% à 179,20 euros, grâce à des résultats annuels légèrement supérieurs aux attentes. Le numéro deux français des vins et spiritueux continue de recueillir les fruits de sa montée en gamme. Aux Etats-Unis comme en Asie, le groupe charentais vend de plus en plus de bouteilles cognac haut de gamme qui offrent une rentabilité confortable. Il décline avec succès cette stratégie dans le gin et le whisky, ce qui lui permet de largement compenser l'inflation et ses dépenses marketing.

Saint-Gobain (+4,79% à 57,31 euros) est venu apporter de bonnes nouvelles aux investisseurs. Au premier semestre 2022, il s'attend à ce que le résultat d'exploitation dépasse le niveau record du premier semestre 2021 et que la marge d'exploitation atteigne un niveau à deux chiffres. " Les tendances depuis le début de l'année 2022 confirment la bonne dynamique des marchés du groupe, tout particulièrement la rénovation en Europe et la construction en Amériques et en Asie (hors Chine)", a expliqué Saint-Gobain.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Dans la zone euro , les prix à la production industrielle ont augmenté de 1,2% en avril 2022 sur un mois, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. En mars 2022, les prix avaient augmenté de 5,3%. En rythme annuel, les prix à la production industrielle ont augmenté de 37,2% dans la zone euro en avril 2022.

Aux Etats-Unis , le secteur privé a créé 128 000 emplois en mai, selon l'enquête ADP, contre 300 000 attendus et 202 000 en avril, chiffre révisé de 247 000.

Aux Etats-Unis , les commandes à l'industrie ont augmenté de 0,3% en avril 2022, sur un mois, alors que le consensus Briefing.com visait +0,7%. En mars 2022, elles avaient progressé de 1,8 % (chiffre révisé de +2,2%).

Aux Etats-Unis , 200 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées lors de la semaine du 28 mai, contre 210 000 attendus et 211 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 210 000.

La productivité non agricole a reculé de 7,3% au premier trimestre aux Etats-Unis , selon une seconde estimation. Elle était attendue à - 7,5%, comme en première estimation, après + 6,3% au trimestre précédent. Le coût unitaire du travail a, lui, augmenté de 12,6%, à comparer avec des attentes de +11,6% - chiffre de la première estimation - et +1% au trimestre précédent.

Vers 17h45, l'euro gagne 0,7% à 1,0727 dollar.