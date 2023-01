Analyse AOF clôture France / Europe - Les bourses européennes restent à la hausse grâce à la Chine

En novembre 2022, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,5%, stable par rapport au taux enregistré en octobre 2022 et en baisse par rapport au taux de 7,1% enregistré en novembre 2021. Selon Eurostat, le taux de chômage de l'Union européenne était de 6% en novembre 2022, un taux également stable par rapport au taux enregistré en octobre 2022 et en baisse par rapport au taux de 6,5% enregistré en novembre 2021.

L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, ressort à -17,5 en janvier 2023, contre un consensus de -18 et après -21 le mois précédent.

Stellantis (+0,79% à 14,55 euros) et Element 25 ont annoncé ce lundi la signature d'un accord par lequel la société australienne fournira le constructeur automobile en sulfate de manganèse monohydraté extra pur de qualité batterie pour la fabrication de ses batteries de véhicules électriques. Stellantis prendra par ailleurs une participation au capital d'Element 25. Au total, Stellantis investira 30 millions de dollars en deux tranches dans ce projet, a indiqué Element 25 dans un communiqué.

A Paris, Ipsen a progressé de 0,49% à 102,70 euros. Ce gain intervient alors que le laboratoire a annoncé l'acquisition d'Albireo, spécialiste des maladies du foie chez l'enfant, pour un montant total initial estimé à 952 millions de dollars. S'ajoutera à ce prix, des certificats de valeur garantie qui pourront représenter, selon Jefferies, un montant total de 227 millions de dollars. L'analyste estime que cette transaction " s'intègre bien au portefeuille d'Ipsen et contribuera à compenser le déclin de l'actif principal d'Ipsen, Somatunline, qui fait face aux génériques ".

En Europe, Vodafone a gagné 0,02% à 88,72 pence. Le groupe britannique de télécoms a fait savoir ce lundi qu'il avait trouvé un accord définitif en vue la vente de sa division hongroise dans le cadre d'une transaction en numéraire de 1,7 milliard de dollars. L'ensemble du capital de sa filiale Vodafone Hungary va être repris par le groupe technologique hongrois 4iG et Corvinus, une société holding d'Etat hongroise. La finalisation de la cession, qui avait fait l'objet d'un accord de principe au mois d'août dernier, est prévue d'ici à la fin du mois.

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en hausse cette séance. Sur l'ensemble de la première semaine de 2023, le CAC 40 a pris 5,98%, signant sa meilleure performance hebdomadaire depuis novembre 2020. Coté statistiques, le taux de chômage est stable à 6,5% en novembre. Les investisseurs sont animés par l'espoir d'un ralentissement de la remontée des taux d'intérêt aux Etats-Unis et la réouverture des frontières chinoises. Pékin a levé dimanche la quarantaine pour les entrées sur son territoire. Le CAC 40 a gagné 0,68% à 6 907,36 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 1,26% à 4 068,62 points.

