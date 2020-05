Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes reprennent un peu de hauteur

(AOF) - Au lendemain d'une séance morose, les Bourses européennes sont parvenues à reprendre un peu de hauteur, dans le sillage de marchés actions américains vigoureux. Les investisseurs ont réussi à passer outre les doutes émis concernant les résultats encourageants obtenus par Moderna dans sa recherche d'un vaccin contre le Covid-19 et les tensions sino-américaines. Dans la zone euro, la confiance des consommateurs s'est redressée un peu en mai. Au son de la cloche, le CAC 40 a progressé de 0,87% à 4 496,98 points et l'EuroStoxx 50 a pris 1,37% à 2 942,39 points.

Après un début de séance difficile, Rolls-Royce s'est repris et achevé la séance sur un gain de 2,97% à 275,55 pence sur la place de Londres. Le motoriste britannique a annoncé son intention de supprimer au moins 9 000 postes, soit 17% de ses effectifs. Cette décision est bien entendu liée à la pandémie de Covid-19 et à son impact majeur sur le secteur aérien et aéronautique. Ces suppressions de postes concerneront principalement les activités dans l'aérien civil. En parallèle, le groupe va également réduire ses dépenses.

bioMérieux a progressé de 3,54% à 131,50 euros l'annonce du remboursement par la sécurité sociale des tests sérologiques du Covid-19 réalisés sur ordonnance. Une décision qui devrait soutenir les ventes du spécialiste du diagnostic in vitro. Ce dernier s'apprête en effet à lancer deux tests sérologiques pour la détection des anticorps chez les personnes exposées au virus SARS-CoV-2 responsable du Covid-19. Tous les soignants pourront obtenir une prescription médicale.

Dans le cadre d'un vaste plan de réorganisation à venir, Renault (+6,16% à 17,98 euros) pourrait fermer plusieurs sites en France, selon les Echos. Les sites de Choisy-le-Roi et des Fonderies de Bretagne devraient être fermés, ainsi que l'usine de Dieppe qui produit l'Alpine, détaille le quotidien. Pour sa part, l'usine de Flins pourrait abandonner la production de véhicules. Contacté par AOF, Renault n'a pas souhaité faire de commentaires.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est finalement établi à 0,3% en avril 2020, après 0,7% en mars, selon les données publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Ce taux d'inflation est inférieur à l'estimation précédente (+0,4%).

Selon une estimation préliminaire, la confiance des consommateurs a atteint -18,8 en mai 2020 en zone euro, gagnant 3,2 points par rapport à avril. L'indicateur reste néanmoins bien au-dessous de sa moyenne de long terme (-11,1).

Baisse inattendue des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis. Les stocks de brut ont ainsi reculé de 4,983 millions de barils. Les économistes tablaient sur un rebond de +1,151 million après -0,745 million la semaine précédente.

Vers 17h45, l'euro progresse de 0,61% à 1,0989 dollar.