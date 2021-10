Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes rebondissent, en dépit d’une inflation qui accélère

(AOF) - Les Bourses européennes ont rebondi ce mercredi, malgré une accélération de l’inflation, ce qui plaide pour une normalisation des politiques monétaires de la Fed et de la BCE. En septembre, l’inflation a ainsi atteint 4,1 % en Allemagne et 5,4 % aux Etats-Unis. Sur le plan des valeurs, LVMH s’est distinguée grâce à des ventes trimestrielles de qualité. A Wall Street, les résultats de JPMorgan et BlackRock ont dépassé les attentes également. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 0,75% à 6 597,38 points et l’EuroStoxx 50 s'est adjugé 0,76 % à 4 085,77 points.

SAP (+4,07% à 121,70 euros) s'est distingué favorablement au sen de l'indice Dax, ses bons résultats au troisième trimestre lui ayant permis de relever de nouveau ses objectifs 2021. Outre une accélération de son activité dans le cloud, l'éditeur de logiciels professionnels a bénéficié de la bonne performance de son activité historique de licences pour logiciels. Celle-ci affiche une marge plus élevée que le cloud, d'où une rentabilité opérationnelle au niveau du groupe nettement plus élevée que prévu.

LVMH a gagné 3,16% à 653,90 euros après la publication de ventes trimestrielles une nouvelle fois impressionnantes. Les observateurs, qui s'attendaient à pareil performance, sont également rassurés par les prévisions du numéro un mondial du luxe. Si la demande a ralenti en Asie au mois d'août en raison de la résurgence de la pandémie et des craintes d'une hausse des impôts pour les plus fortunés en Chine, le propriétaire de Louis Vuitton et Christian Dior a assuré que la dynamique était bien repartie en septembre sur ce marché clef pour lui, comme pour le reste du secteur.

Spie s'est élevé au-dessus du lot aujourd'hui au sein du SBF 120, avec un bond de 8,45% à 21,30 euros, après avoir annoncé son retrait dans le dossier Equans. Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a en effet annoncé hier soir qu'il n'irait pas au bout du processus concurrentiel pour l'acquisition de la filiale d'Engie, suivant ainsi l'exemple du fonds Carlyle, qui a lui aussi jeté l'éponge fin septembre.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'inflation IPCH s'est élevée à 4,1% en septembre 2021 en rythme annuel, selon une estimation définitive de Destatis. Ce chiffre est conforme à l'estimation précédente. En août 2021, l'inflation avait atteint +3,4% en rythme annuel. Rappelons que l'inflation IPCH permet la comparaison entre pays européens.

En août 2021, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 1,6% dans la zone euro par rapport à juillet 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En juillet, la production industrielle avait augmenté de 1,4% dans la zone euro. En août 2021, par rapport à août 2020, la production industrielle a augmenté de 5,1% dans la zone euro.

Le taux d'inflation aux Etats-Unis a atteint 5,4% au mois de septembre en rythme annualisé, très légèrement supérieur au consensus de 5,3%. L'inflation dite "core", c'est-à-dire ajustée des éléments les plus volatils (alimentation, énergies...), qui sert de référence pour la Fed, s'est établie à 4%, stable par rapport au mois d'août et parfaitement conforme au consensus des analystes.

Aux Etats-Unis, le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed sera publié à 20h.

Vers 17h45, l'euro gagne 0,38% à 1,1575 dollar.