Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes poursuivent sur leur bonne lancée

Bouygues (+0,33% à 33,81 euros) a cédé l'essentiel de la participation qu'il détenait encore dans le capital d' Alstom (+0,35% à 46,33 euros). Ainsi, le groupe de BTP, télécoms et médias a vendu 2,96% du capital du spécialiste du ferroviaire pour un montant de 499 millions d'euros. L'opération a pris la forme d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, au prix de 45,35 euros par action, soit une décote de 1,8% par rapport au cours de clôture de mardi (46,17 euros).

(AOF) - Les Bourses européennes ont poursuivi sur leur bonne lancée ce mercredi. Le net repli des ventes au détail en Allemagne a toutefois tempéré quelque peu leurs ardeurs. Demain, un certain attentisme pourrait s'installer sur les places financières avant la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain. Il s'agit d'un indicateur suivi de près par la Fed pour éclairer sa prise de décision en matière de politique monétaire. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 0,49% à 6 521,52 points et l'EuroStoxx 50 a pris 0,33% à 4 085,29 points.

