Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes plombées par des indicateurs américains désastreux

(AOF) - Après plusieurs séances de progression, les Bourses européennes ont rechuté lourdement mercredi, alors que des indicateurs économiques désastreux ont été dévoilés aux Etats-Unis. L'Empire State a plongé à un plus bas record de -78,2 en avril et les ventes au détail se sont effondrées de 8,7 % en mars. Ces statistiques ont rappelé aux investisseurs que l'économie mondiale se dirige vers une importante récession. Selon le FMI, le PIB mondial pourrait se contracter de 3 % cette année. Au son de la cloche, le CAC a perdu 3,76% à 4 353,72 points et l'EuroStoxx 50 a chuté de 3,92% à 2 803,48 points.

A Amsterdam, ASML a perdu 3,44% à 254,20 euros. L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a dévoilé des résultats en ligne après avoir ajusté ses objectifs fin mars. Sans surprise, il s'est abstenu de communiquer des objectifs annuels du fait de la faible visibilité liée au Covid-19. Il a cependant enregistré un niveau de commandes élevé au premier trimestre, notamment pour les nouveaux systèmes EUV, et n'a pas fait l'objet d'annulation de commandes.

A Paris, Adocia a chuté de 10,36% à 8,74 euros malgré des annonces attendues. Le titre semble pénalisé par des prises de bénéfices après avoir bondi de 10,5% hier. Concernant l'impact du Covid-19, la biotech lyonnaise spécialisée dans le diabète espère publier l'étude clinique M1 PRAM (ADO09) dans les prochains jours, contre au premier trimestre 2020 initialement. Elle porte beaucoup d'espoirs dans ce traitement novateur. Il vise en effet à soigner les diabétiques de type 2 victimes de malades neurodégénératives comme Alzheimer. L'enjeu est d'importance puisque 70% de ces diabétiques souffrent également de ces maladies.

En revanche, Lagardère (+4,11% à 15,20 euros) a poursuivi sa hausse sous l'impulsion de la pression du fonds Amber Capital. Le titre du spécialiste de l'édition, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenu gagne ainsi plus de 50% depuis la présentation du fonds, le 26 mars dernier, de quinze projets de résolutions à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires du 5 mai. Aussi, dans une lettre à destination des actionnaires de Lagardère, Amber, réitère son appel au soutien de sa proposition concernant le renouvellement du conseil de surveillance du groupe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Sur un an, les prix à la consommation ralentissent nettement en France, à +0,7 %, après +1,4 % en février. Telle est l'estimation définitive de l'Insee. La forte baisse de l'inflation résulte d'un net repli des prix de l'énergie et des produits manufacturés et d'un ralentissement des prix des services et du tabac. Les prix de l'alimentation augmentent, sur un an, à peine plus vite qu'en février.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier "Empire State" de la Fed de New York a plongé à un plus bas record en avril, atteignant -78,2 après - 21,5 en mars. Wall Street tablait sur -35.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont plongé de 8,7% en mars, un record. Les économistes tablaient sur -10% après -0,4% en février (chiffre révisé de -0,5%). Hors automobiles, les ventes ont reculé de 4,5% contre un consensus de -7,6% après -0,4% en février.

Aux Etats-Unis, la production industrielle a chuté de 5,4% en mars. Le consensus tablait sur un repli de 3,3% après +0,5% en février. Le taux d'utilisation des capacités de production s'est replié, passant un en mois de 77% à 72,7%. Les économistes tablaient sur 74,1%.

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers est ressorti en avril à 30 après 72 en mars. Les économistes tablaient sur 57.

Aux Etats-Unis, les stocks des entreprises ont reculé de 0,4% en février. Les économistes tablaient également sur une baisse de 0,4% après -0,3% en janvier (chiffre révisé de -0,1%).

Vers 17h45, l'euro perd 0,66% à 1,0915 dollar.