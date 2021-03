(AOF) - Les Bourses européennes sont parvenues à clôturer en territoire positif, malgré les fortes tensions observées sur les taux obligataires. Le rendement du 10 ans américain a bondi de 8,6 points de base à 1,731 %. Hier, la Fed a annoncé un statu quo sur ses taux, relevé sensiblement sa prévision de croissance 2021 et promis de rester accommodante encore un certain temps malgré un regain d'inflation jugé transitoire. En parallèle, les statistiques du jour se sont révélées mitigées. Au final, le CAC 40 a grappillé 0,13 % à 6 062,79 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,55 % à 3 870,92 points.

Vodafone (-0,41% à 136,36 pence) a officiellement introduit en bourse sa filiale de gestion de tours de télécommunication, Vantage Towers. Plus de 95,8 millions d'actions ont été émises sur la place de Francfort, dont 12,5 millions pour couvrir les surallocations, au prix unitaire de 24 euros. Cette introduction devrait générer un produit brut de 2,3 milliards d'euros pour l'opérateur britannique, en supposant que l'option de surallocation soit entièrement exercée, et implique une valorisation de Vantage Towers de 12,1 milliards d'euros

Sartorius Stedim Biotech a bondi de 6,21% à 359 euros, finissant en tête du SBF 120. La branche française de l'allemand Sartorius, spécialisée dans la fourniture de produits à valeur ajoutée destinés aux biotechs, continue de profiter à plein de l'accélération de la demande liée à la crise sanitaire. De nombreux produits du groupe sont utilisés pour fabriquer des vaccins. Après avoir dévoilé le mois dernier des résultats 2020 en forte hausse, le groupe a relevé des objectifs 2021 qui étaient déjà très optimistes. En revanche, il a maintenu ses objectifs ambitieux à l'horizon 2025.

Danone a cédé 1,60% à 58,88 euros, certains investisseurs semblant déçus par la décision du conseil d'administration de soutenir le plan de réorganisation du groupe, baptisé Local First présenté en novembre dernier par l'ex-PDG, Emmanuel Faber, évincé en début de semaine sous la pression de plusieurs actionnaires. Ce plan a pour objectif de restructurer l'entreprise autour de pôles régionaux tout en réduisant les coûts.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Selon les premières estimations, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont établies à 163,1 milliards d'euros en janvier 2021, en baisse de 11,4% par rapport à janvier 2020. Les importations depuis le reste du monde ont quant à elles été de 156,8 milliards d'euros, en baisse de 14,1% par rapport à janvier 2020. En conséquence, la zone euro a enregistré en janvier 2021 un excédent de 6,3 milliards d'euros de son commerce de biens avec le reste du monde, contre +1,5 milliard en janvier 2020.

Sans surprise, la Banque d'Angleterre n'a pas modifié sa politique monétaire. Son taux directeur s'élève 0,1%. La Banque centrale a également maintenu inchangé son programme de rachat d'actifs à 895 milliards afin de permettre à l'économie britannique de faire face à la seconde vague épidémique. Il avait été augmenté de 150 milliards de livres au début du mois de novembre. Ces décisions ont été prises à l'unanimité.

Aux Etats-Unis, 770 000 inscriptions au chômage ont été enregistrée au cours de la semaine du 13 mars, un nombre supérieur au consensus Reuters de 700 000. Le chiffre de la semaine précédente a été relevé de 13 000 à 725 000.

Aux Etats-Unis, l'indice de la Fed de Philadelphie pour le secteur manufacturier est passé de 23,1 en février à 51,8 en mars, son niveau le plus élevé en près de 50 ans. Le consensus Reuters s'élevait à 23.

Vers 17h45, l'euro cède 0,45% à 1,1927 dollar.