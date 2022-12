Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes ont repris des couleurs grâce à l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en hausse. Le ralentissement plus marqué qu’anticipé de l’inflation aux Etats-Unis laissant espérer que le point haut est passé. Une statistique de bon augure à la veille de la décision monétaire de la Fed. Au-delà de la décision sur les taux d’intérêt, les investisseurs attendent, demain soir, la présentation des nouvelles projections économiques de la banque centrale. Le CAC 40 s'est adjugé 1,42% à 6 744,98 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 1,53% à 3 981,69 points.

En Europe, le titre Lufthansa a progressé de 3,58% à Francfort, à 7,98 euros après avoir rehaussé ses objectifs annuels. La compagnie aérienne allemande s'attend à pouvoir générer un EBIT ajusté d'environ 1,5 milliard d'euros, alors que son anticipation précédente était de 1 milliard, après que les résultats d'octobre et de novembre " ont dépassé les attentes " et que les réservations pour les mois à venir " indiquent une poursuite de la tendance positive ".

En forte hausse ce matin, Neoen a gagné 4.56% à 39,48 euros. Le producteur français d'énergies exclusivement renouvelables multiplie les contrats et bénéficie d’un relèvement de recommandation. Neoen et Alight, un développeur de projets d’énergie solaire et producteur indépendant d’énergie européen, ont signé avec H&M un power purchase agreement (PPA) pour 90 MWc d’énergie verte en Suède. De plus, Neoen a confirmé avoir remporté 180 mégawatt (MW) de projets solaires et éoliens lors du dernier appel d'offres gouvernemental en France géré par la Commission de Régulation de l'Energie.

Plus forte hausse du SBF 120, Elior a progressé de 11,56% à 3,45 euros. Le groupe de restauration collective bénéfice d'un changement de recommandation des analystes de Citigroup, désormais à l'Achat pour viser un objectif de cours de 4,10 euros, contre 3,30 euros précédemment. Le broker considère que les conclusions de la revue stratégique qui doit être annoncée dans les prochaines semaines va conduire le groupe sur la route du désendettement, dont le niveau concentre une bonne partie des inquiétudes des investisseurs.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’emploi salarié a augmenté de 0,4 %, soit une hausse de 103 200 emplois, au troisième trimestre en France, a indiqué l’Insee. Cette hausse est très proche de celles des deux premiers trimestres de 2022 : +0,4 % au premier trimestre (+95 800 emplois) puis +0,3 % au deuxième trimestre (+90 500 emplois). « L’emploi salarié se situe nettement au-dessus de son niveau un an auparavant (+1,6 %, soit +430 800 emplois) et de celui d’avant la crise sanitaire, fin 2019 (+3,6 % soit +931 100 emplois) », a souligné l’institut national de la statistique.

L'indice harmonisé des prix à la consommation, qui permet la comparaison entre les pays européens, est resté stable en novembre en Allemagne, a confirmé Destatis, l'office fédéral de la statistique. L'inflation en rythme annuel a aussi été confirmée à 11,3%.

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives en décembre est ressorti à -23,3 contre -26,4 attendus après -36,7 en novembre.

L'inflation s'est élevée à 0,1%% le mois dernier, à comparer avec une prévision de +0,3%. Elle étaient ressortie à +0,4% en octobre. Hors énergie et alimentation, l'inflation est ressortie à 0,2% en novembre, en comparaison avec un consensus de +0,3%. Elle s'est élevée à +0,3% en octobre.

Vers 17h30, l'euro gagne 1,06% à 1,0648 dollar.

