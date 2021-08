Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes freinées dans leur élan par une statistique US très décevante

(AOF) - Après avoir décroché quelques records en première partie de séance, les Bourses européennes ont réduit leur gain en fin de journée, dans le sillage du net repli inattendu de la confiance des consommateurs américains. L'indice a en effet chuté de 81,2 en juillet à 70,2 en août. Côté valeurs, Ipsen a dégringolé suite à un revers pour son traitement palovarotène aux Etats-Unis. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 0,2% à 6 896,04 points et l'EuroStoxx50 a grappillé 0,08% à 4 229,5 points. Sur la semaine, ces indices ont gagné respectivement 1,15% et 1,29%.

Adidas (+2,08% à 318,50 euros) s'est distingué sur la place de Francfort, après avoir annoncé hier soir la cession de se filiale Reebok à l'américain Authentic Brands pour un montant pouvant atteindre 2,1 milliards d'euros. La transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2022, sera effectuée en majorité en espèces, le reste devant être composé de contreparties différées et conditionnelles, précise l'équipementier allemand. Adidas prévoit de partager la moitié du produit en espèces avec ses actionnaires et n'anticipe aucun impact sur ses perspectives financières.

Ipsen a accusé de loin la forte baisse du SBF 120, avec une chute de 12,71% à 80,5 euros l'action, après avoir annoncé le retrait de sa demande d'approbation aux Etats-Unis pour le palovarotène, un traitement potentiel pour les personnes atteintes de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP). Cette décision fait suite à des discussions avec les autorités sanitaires américaines (FDA) dans le cadre de la revue de la demande d'approbation, initiée en mai dernier. La FDA et Ipsen se sont accordés sur le fait qu'il serait nécessaire d'effectuer des analyses et une évaluation supplémentaire des données collectées dans le cadre de l'essai MOVE de Phase III et du programme FOP d'Ipsen.

Le groupe SII (+2,04% à 40 euros), spécialiste des métiers de l'ingénieur, a réalisé au cours de son premier trimestre 2021-2022 un chiffre d'affaires de 187,2 millions d'euros, en hausse de 26,9%. Toutes les entités géographiques ont contribué à cette performance positive, à la seule exception de l'Allemagne (-17%) qui ne connait pas encore une dynamique de reprise. Les activités ont particulièrement rebondi en France (+33,6% à 90,2 millions d'euros) et en Espagne (+46,5%) et la croissance, existante au trimestre précédent, s'est poursuivie ou a pu s'accélérer dans les autres pays.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au deuxième trimestre 2021, le nombre de chômeurs au sens du BIT a atteint 2,4 millions de personnes en France (hors Mayotte), en baisse de 16 000 personnes sur le trimestre. Comme au trimestre précédent, le taux de chômage au sens du BIT est quasi stable (-0,1 point), à 8 % de la population active, après une année 2020 marquée par de fortes fluctuations. Il est quasiment identique (-0,1 point) à son niveau de fin 2019, avant la crise sanitaire.

En France, l'inflation s'est établie à 1,2% en juillet en rythme annuel, alors qu'elle était de 1,5% en juin. C'est parfaitement conforme au consensus. Le taux harmonisé est, lui, de 1,5%, pour un consensus de 1,6%, après 1,9% le mois précédent.

Les prix à l'import aux Etats-Unis ont progressé de 0,3% en juillet sur un mois, après +1,1% en juin. Le consensus visait +0,6%. Les prix à l'export ont eux augmenté de 1,3%, contre +0,8% attendu et après +1,2% en juin.

Aux Etats-Unis, l'indice préliminaire de la confiance des consommateurs, compilé par l'Université du Michigan, est tombé à 70,2 au mois d'août, après avoir atteint 81,2 en juillet. Les analystes s'attendaient à ce qu'il reste inchangé, mais il vient de tomber à son plus bas niveau depuis le début de l'épidémie.

Vers 17h45, l'euro gagne 0,55% à 1,1798 dollar.