Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes espèrent avant la Fed

(AOF) - Les Bourses européennes ont enregistré une nouvelle séance de hausse à l’approche du verdict de la Fed prévu en début de soirée, avant la BCE jeudi. Hier, les chiffres d’inflation outre-Atlantique ont montré un ralentissement plus marqué que prévu en mai, plaidant pour une pause dans la hausse des taux. Côté valeurs, Casino a de nouveau flambé après avoir reçu une lettre d’intention préliminaire de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari. L'indice CAC 40 a gagné 0,52% à 7 328,53 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est arrogé 0,71% à 4 378,46 points.

Compagnie pétrolière anglo-néerlandaise, Shell a gagné 0,96% à 27,35 euros à Amsterdam après avoir dévoilé sa nouvelle stratégie en amont de sa journée investisseurs. Sa stratégie vise à " créer plus de valeur avec moins d'émissions et à accroître les rendements des actionnaires grâce à une transition énergétique équilibrée ". Le groupe a déclaré mercredi vouloir augmenter le dividende par action d'environ 15%, à compter du dividende intérimaire du deuxième trimestre 2023, payable en septembre

Plus forte progression du SBF 120, Casino a flambé de 21,02% à 8,03 euros. Le titre avait connu un plus bas historique à 4,77 euros le 2 juin dernier. Sa maison-mère Rallye (+39,25% à 2,59 euros) occupe la place de leader du marché SRD. Cette double performance boursière intervient alors que le distributeur en difficulté a indiqué avoir reçu une lettre d’intention préliminaire des hommes d'affaires, Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari. Cette lettre est relative à une proposition de renforcement des fonds propres de Casino Guichard Perrachon jusqu'à un montant de 1,1 milliard d'euros.

Dans sa dernière édition du Global Market Forecast (GMF), pour la période 2023-2042, Airbus (-0,40% à 129,52 euros) dévoile ses nouvelles prévisions de livraisons d'avions. Le constructeur aéronautique prévoit une demande de 40 850 nouvelles livraisons d'avions de passagers et de fret au cours des 20 prochaines années contre 39 490 dans ses prévisions précédentes. Sur ces 40 850 appareils, il y aura 32 630 avions à couloir unique et 8 220 avions à fuselage large.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 1% dans la zone euro et de 0,7% dans l'Union européenne en avril par rapport à mars 2023, conformément aux attentes, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En mars 2023, la production industrielle avait reculé de 3,8% dans la zone euro et de 3,2% dans l'UE. En avril 2023 par rapport à avril 2022, la production industrielle a augmenté de 0,2% dans la zone euro (contre 0,8% attendus) et de 0,1% dans l'UE.

L'indice américain des prix à la production pour le mois de mai est ressorti à -0,3%, alors que le consensus tablait sur une baisse de 0,1% après une hausse de 0,2% avril. Hors alimentation et énergie, il est ressorti stable après +0,1% en avril.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut ont augmenté de 7,919 millions de barils la semaine dernière, les spécialistes prévoyant une hausse de 1,482 million de barils après -0,451 million la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, augmenté de 2,108 millions de barils. Le consensus anticipait une hausse de 0,637 million de barils. Les stocks des produits distillés, dont le fioul domestique, ont progressé de 2,123 million de barils alors que le marché anticipait une hausse de 0,922 million de barils.

A la clôture, l'euro gagne 0,60% à 1,0856 dollar.