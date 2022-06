Analyse AOF clôture France/Europe Les Bourses européennes entament le mois de juin sur une note négative

(AOF) - C’est finalement dans le rouge que les Bourses européennes ont débuté le mois de juin. L’inquiétude à propos de l’inflation a persisté à la suite de la publication des dernières données européennes. En Europe, les indices des directeurs d’achat ont confirmé le ralentissement dans le secteur manufacturier en mai. Au son de la cloche, le CAC 40 a reculé de 0,77% à 6 418,89 points et l’EuroStoxx50 a abandonné 0,84% à 3 757,30 points. La baisse de Wall Street a pesé dans l'après-midi.

En Europe, le titre DWS a chuté de 6,23% à 31,30 euros à la suite de la démission de son directeur général, Asoka Woehrmann. Cette démission intervient au lendemain d’une perquisition visant Deutsche Bank et sa filiale spécialisée dans la gestion d'actifs liée à une enquête sur des soupçons de tromperie concernant le classement ESG de certains de ses produits. Asoka Woehrmann démissionnera à l'issue de l'assemblée générale annuelle du 9 juin et sera remplacé par Stefan Hoops, qui dirige la banque d'affaires de la Deutsche Bank.

Depuis 2019, c’est la troisième acquisition d’envergure pour Saint-Gobain (-0,74% à 54,69 euros) en Amérique du Nord. Après Continental Building Products et GCP Applied Technologies, le géant français des matériaux de construction a conclu un accord définitif pour mettre la main sur Kaycan, une entreprise familiale de production et distribution de matériaux de construction d’extérieur au Canada et aux Etats-Unis. Le montant de la transaction atteint 928 millions de dollars américains en numéraire, soit environ 860 millions d’euros.

CIS (+3,86% à 9,68 euros) a grimpé grâce à la signature de 2 contrats majeurs auprès d'acteurs internationaux du secteur de l'énergie. Le premier est un nouveau contrat offshore en Afrique de l'Ouest. La deuxième bonne nouvelle du jour pour CIS est le renouvellement d'un contrat stratégique en République Démocratique du Congo avec une importante compagnie qui développe ses activités on shore et offshore.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’activité dans le secteur manufacturier a ralenti en mai en France , a confirmé S&P Global. L’indice des directeurs d’achat pour ce secteur est ressorti à 54,6, à comparer avec un consensus de 54,5 et une première estimation à 54,5. Il s’était élevé à 55,7 en avril.

L’activité dans le secteur manufacturier a ralenti en mai en zone euro , a confirmé S&P Global. L’indice des directeurs d’achat pour ce secteur est ressorti à 54,6, à comparer avec un consensus de 54,4 et une première estimation à 54,4. Il s’était élevé à 55,5 en avril. Il affiche un plus bas de 18 mois.

L’activité dans le secteur manufacturier a légèrement accéléré en mai en Allemagne , a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat pour ce secteur est ressorti à 54,8, à comparer avec un consensus de 54,7 et une première estimation à 54,7. Il s’était élevé à 54,6 en avril.

Aux Etats-Unis , les dépenses de construction ont progressé de 0,2% en avril 2022, après +0,3% en mars 2022 (chiffre révisé de +0,1%). Le consensus Briefing.com attendait +0,6% pour avril 2022.

Aux Etats-Unis , l'indice ISM manufacturier est ressorti à 56,1 en mai 2022, après 55,4 en avril 2022. Le consensus Reuters tablait sur 54,5 pour mai 2022.

Aux Etats-Unis , l'indice PMI manufacturier de S&P Global est finalement ressorti à 57 en mai 2022, contre 57,5 lors de l'estimation préliminaire, et après 59,2 en avril 2022

Aux Etats-Unis , le livre Beige de la Fed sera publié à 20 heures.

Vers 18h, l'euro abandonne 0,81% à 1,0646 dollar.