Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes entament la semaine sur une note attentiste

(AOF) - Dans le sillage d'une belle progression la semaine dernière, les Bourses européennes ont marqué une pause ce lundi. Les investisseurs ont limité leurs prises de risques: ils s'interrogent sur l'accélération de l'inflation alors que l'activité économique repart et que les cours des matières premières sont au plus haut. Dans ce contexte, la forte progression de l'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, n'a pas engendré de « déclic ». Au son de la cloche, le CAC 40 a terminé à l'équilibre à 6 385,99 points tandis que l'EuroStoxx 50 a cédé 0,21% à 4 025,60 points.

Société Générale s'est distinguée au sein du CAC 40 grâce à un gain de 2,91% à 25,63 euros; la stratégie de moyen terme pour ses activités de banque d'investissement mettant l'accent sur les métiers de financement et de conseil, la baisse des coûts et la sensibilité aux chocs de marché. La division Banque de Grande Clientèle et de Solutions Investisseurs devrait atteindre une rentabilité sur capital normatif (RONE) supérieure à 10% d'ici 2023, soit plus de 12% en excluant la contribution au Fonds de Résolution Unique dont la phase de constitution initiale doit s'achever fin 2023.

L'allemand Remondis a proposé de prendre une participation minoritaire d'au moins 20% et pouvant aller jusqu'à 40% du capital du "Nouveau Suez". Le PDG de Remondis, Ludger Rethmann, accepte "le principe que la majorité du capital restera détenue par un actionnariat français" et précise que la montée au capital du "Nouveau Suez" ne nécessiterait pour le groupe allemand aucun financement extérieur. En Bourse, Veolia a pris 0,39% et Suez,+0,10 %.

Technip Energies (+4,80% à 12,67 euros) a remporté un grand contrat, soit compris entre 250 et 500 millions d'euros, portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et la mise en service (EPCC) auprès de Indian Oil Corporation Limited (IOCL) pour son projet de complexe pétrochimique de para xylène (PX) et d'acide téréphtalique purifié (PTA) dans sa raffinerie de Paradip, Orissa, sur la côte est de l'Inde.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, est ressorti à 21 en mai 2021, après 13,1 en avril. Le consensus Reuters attendait 14 pour mai.

Vers 17h45, l'euro est quasi-stable à 1,2169 dollar.