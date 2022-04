Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes entament la semaine du mauvais pied, craintes sur la croissance

Valneva a chuté de presque 16% à 12,95 euros après un point sur l'avancée du processus de revue réglementaire de son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, VLA2001, par le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Suite à la réunion du CHMP la semaine dernière, Valneva a reçu une nouvelle Liste de Questions (LoQ). Celle-ci inclut des demandes de soumission de nouvelles données et de justifications supplémentaires d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché. C'est la troisième fois que le CHMP requiert des informations supplémentaires.

Sur une place parisienne agitée, Vivendi est parvenu à grappiller 0,35% à 11,53 euros, grâce à un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu. Le géant des médias a en effet connu un croissance de 13,4% au premier trimestre 2022, dont +7,9% en organique, générant des revenus de 2,377 milliards d'euros. Le consensus visait pour sa part 2,275 milliards. L'activité a été soutenue par les bonnes performances de Canal+ et d'Havas, alors qu'Editis a souffert d'une comparaison avec une année 2021 présentée comme record.

Roche a perdu 1,21% à 364,30 francs suisses. Le laboratoire suisse a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 16,445 milliards de francs suisses, en hausse de 11% à taux de change constants et de 10% en francs suisses. Le chiffre d'affaires de la division Pharma progresse de 6%; forte croissance continue des ventes de nouveaux médicaments destinés à traiter des maladies graves. Comme escompté, l'impact des biosimilaires s'atténue.

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine en net repli, les investisseurs redoutant un brusque ralentissement de la croissance économique mondiale. Ces inquiétudes ont été nourries par le spectre d’un nouveau confinement à Pékin, la poursuite de la guerre en Ukraine, ainsi que par la normalisation monétaire accélérée qui s'annonce aux Etats-Unis. Dans un tel contexte, l’amélioration inattendue du climat des affaires en Allemagne est passé inaperçue. Au son de la cloche, le CAC 40 a perdu 2,01% à 6 449,38 points et l’EuroStoxx 50 a perdu 2,14% à 3 757,90 points.

