Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes débutent la semaine en territoire positif

La roche tarpéienne est proche du Capitole. Valneva et ses actionnaires s'en rappellent amèrement ce lundi. Étoile boursière de cet fin d'été (+88% en un mois à la Bourse de Paris, +83% sur le Nasdaq) dans la perspective d'une prochaine commercialisation de son candidat vaccin contre le Covid au Royaume-Uni, Valneva a chuté de 41,57% à 11,64 euros ce lundi. La biotech franco-autrichienne est victime d'un spectaculaire coup de théâtre. Le Royaume-Uni a décidé de résilier l'accord de fourniture de 100 millions de doses, au motif que la biotech n'aurait pas rempli ses obligations.

Après une première moitié de séance dans le rouge, Marks & Spencer a finalement grappillé 0,67% au London Stock Exchange, à 188,40 pence, au lendemain d'informations de presse selon lesquelles le distributeur prévoit de fermer certains de ses magasins français. Le Mail on Sunday, le complément hebdomadaire du Daily Mail qui a révélé l'information en premier dimanche, affirme qu'une annonce pourrait être faite dans les prochaines semaines. En casue, les blocages liés aux nouvelles conditions douanières imposées par le Brexit qui ont provoqué des pénuries dans les rayons des magasins et poussé M&S à jeter des tonnes de denrées alimentaires.

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine en territoire positif, les investisseurs profitant de rachats à bon compte. Le contexte n'est toutefois pas dénué d'inquiétudes, qu'il s'agisse de la persistance du Covid-19, de l'accélération de l'inflation ou encore la crainte d'une nouvelle guerre commerciale entre Washington et Pékin. Au chapitre des valeurs, Valneva a lourdement chuté alors que le Royaume-Uni a résilié son contrat. Au son de la cloche, le CAC a pris 0,20% à 6 676,93 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,41% à 4 187,50 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.