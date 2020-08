(AOF) - Après une première partie de séance sans entrain, les Bourses européennes sont parvenues à clôturer sur une note positive plus franche mercredi, dans le sillage des marchés américains. En effet, ces derniers rebondissent, notamment grâce à des annonces favorables sur le front sanitaire. Cela a permis aux investisseurs de passer outre la chute de 20,4% du PIB britannique au deuxième trimestre et un rebond décevant de la production industrielle en juin dans la zone euro. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 0,90% à 5 073,31 points et l'EuroStoxx 50 a gagné 0,93% à 3 363,18 points.

L'action ABN Amro (+7,24% à 8,67 euros) s'est illustré sur l'indice AEX, les investisseurs saluant la restructuration plus importante que prévu de l'activité de banque de financement et d'investissement (BFI) et des résultats moins dégradés qu'anticipé. La banque néerlandaise avait enregistré au premier trimestre 460 millions de déprécations liées aux pertes d'un client américain négociant des produits dérivés et à une fraude potentielle au niveau de ses activités de financement du commerce et des matières premières à Singapour.

A Paris, Claranova s'est adjugé la première place du SRD à la faveur d'un gain de 10,88% à 6,52 euros. Mardi soir, l'éditeur de logiciels a présenté un chiffre d'affaires consolidé de 409 millions d'euros pour son exercice 2019-2020 (clos fin juin 2020), soit une hausse de 56%, dont 20% de croissance organique. A elle seule, la division PlanetArt, qui regroupe les activités d'e-commerce personnalisé du Groupe, a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 314 millions d'euros, en hausse de 78%, dont 88 millions lié aux activités de cadeaux personnalisés Personal Creations acquises en août 2019.

SII (-2,46% à 19,80 euros), spécialiste des métiers de l'ingénieur, a réalisé au cours de ce premier trimestre de l'exercice 2020/2021 un chiffre d'affaires de 147,4 millions d'euros, en baisse de 9,3%. En France, le chiffre d'affaires a été de 67,6 millions d'euros (-21%), particulièrement affecté à cause de l'aéronautique et de la défense où les activités ont été soit arrêtées, soit freinées momentanément compte tenu du confinement. A l'international, la hausse de 3,6% de l'activité a été portée par la Pologne (+22,8% en organique), la Roumanie (+15,6%), ou encore le Royaume-Uni (+39,1%).

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le PIB britannique a chuté de 20,4% au deuxième trimestre par rapport au précédent après avoir déjà reculé de 2,2% au premier trimestre, a annoncé l'Office national de la statistique. Cette baisse, globalement en ligne avec les attentes, est la plus importante parmi les pays développés. Le Royaume-Uni est en récession "technique", ayant enregistré deux trimestres consécutifs de contraction de son économie. Les dépenses de consommation ont chuté de 23,1%.

En juin 2020, un mois marqué dans de nombreux États membres par un certain assouplissement des mesures de déconfinement liées à la pandémie de Covid-19, la production industrielle (corrigée des variations saisonnières) a augmenté de 9,1% dans la zone euro. C'est ce qu'a annoncé mercredi Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus Reuters attendait une hausse de 10% après une progression de 12,3% en mai. En juin 2020, par rapport à juin 2019, la production industrielle a diminué de 12,3% dans la zone euro. Les économistes visaient en moyenne une baisse de 11,5%.

Aux Etats-Unis, le taux d'inflation a grimpé à 1% au mois de juillet en données annualisées, contre 0,6% en juin et un consensus qui l'attendait à 0,8%. Sur un mois, la hausse des prix s'est établie à 0,6%, idem que le mois précédent et au-dessus du consensus de 0,3%. L'inflation sous-jacente a elle aussi accéléré, ressortant à 1,6% en rythme annuel contre 1,2% le mois précédent et un consensus de 1,1%.

Aux Etats-Unis, les stocks de brut ont en effet reculé de 4,512 millions de barils lors de la semaine s'achevant le 7 août, alors que le marché tablait sur -2,875 millions. Les stocks de distillé ont, eux, chuté de 2,322 millions de baril, là où le consensus espérait qu'ils augmentent de 357 000.

Vers 17h45, l'euro progresse de 0,44% à 1,1795 dollar.