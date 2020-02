Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes clôturent la séance sur une note maussade

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en légère baisse vendredi. Les investisseurs continuent de s'interroger sur les conséquences de l'épidémie de coronavirus. Le dernier bilan fait état de 5 090 nouveaux cas et 121 nouveaux décès. Les statistiques du jour se sont globalement révélées mitigées des deux côtés de l'Atlantique. Côté valeurs, les résultats de Credit Agricole et Renault ont été fraîchement accueillis, à l'inverse de ceux d'EDF. Au son de la cloche, le CAC 40 a cédé 0,39% à 6 069,35 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 0,15% à 3 840,97 points.

Royal Bank of Scotland (-6,82% à 213,10 pence), qui prendra prochainement le nom de NatWest, a annoncé une nette réduction de la voilure dans la banque d'investissement lors de la publication de ses résultats annuels. Fondée en 1727, la banque britannique se refait une virginité à peu de frais après avoir été sauvée du naufrage par l'Etat lors de la grande crise financière. Il en est toujours l'actionnaire majoritaire. Mesurée en actifs pondérés des risques, la taille de la banque d'investissement va être divisée par deux.

La séance a été bien volatile pour Renault qui achève finalement la séance sur un repli de 0,90% à 35,92 euros. Le constructeur automobile a enregistré une perte nette (part du groupe) de 141 millions d'euros l'an dernier, alors qu'il avait dégagé un bénéfice net de 3,30 milliards d'euros en 2018. Il s'agit de la première perte enregistrée par le groupe en dix ans. En parallèle, Renault a fait part de sa volonté de réduire ses coûts de structure d'au moins 2 milliards d'euros au cours des trois prochaines années.

EDF (+9,68% à 12,86 euros) a été propulsé à la deuxième place de l'indice SBF 120 par une performance opérationnelle et un dividende meilleurs que prévu. L'année dernière, l'Ebitda de l'électricien a progressé de 12,1% (+8,4% en organique) à 16,7 milliards d'euros, dépassant le consensus Refinitiv s'élevant à 16,3 milliards d'euros. Il a bénéficié de meilleures conditions de prix en France et au Royaume-Uni, qui ont compensé en partie la baisse de la production nucléaire, et d'une forte performance d'EDF Renouvelables.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'économie allemande a stagné au quatrième trimestre après une hausse de 0,2% au troisième trimestre, a annoncé l'office fédéral des statistiques. Le PIB était attendu en hausse, selon le consensus Reuters. Sur l'ensemble de 2019, l'Allemagne a connu une croissance de seulement 0,6%.

Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a progressé de 0,1% au quatrième trimestre 2019, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,1%, après +0,3% au troisième trimestre. Sur un an, le PIB a grimpé de 0,9% après +1,2% au trimestre précédent.

Selon les premières estimations d'Eurostat, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont établies à 186,1 milliards d'euros en décembre 2019, en hausse de 4,8% par rapport à décembre 2018. Les importations depuis le reste du monde ont quant à elles été de 163 milliards d'euros, en hausse de 1,1% par rapport à décembre 2018. En conséquence, la zone euro a enregistré en décembre 2019 un excédent de 23,1 milliards d'euros de son commerce international de biens avec le reste du monde, contre +16,3 milliards d'euros en décembre 2018.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail pour le mois de janvier sont ressorties en hausse de 0,3% sur un mois, identique au consensus et au mois de décembre. Hors ventes automobiles, elles ont augmenté de 0,3% (conforme au consensus et décembre révisé à 0,6%). Sur un an, les ventes au détails progressent de 4,4%, contre 5,5% (chiffre révisé) auparavant.

Aux Etats-Unis, la production industrielle a diminué de 0,3% au mois de janvier, idem qu'en décembre mais plus que ce que le consensus attendait (-0,2%). Sur un an, la baisse est de 0,8%. La production manufacturière recule elle aussi de 0,8% sur un an, après -1,3% l'an passé.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 100,9 en janvier 2020, selon une estimation préliminaire. Le consensus Reuters visait 99,5. En janvier, cet indice s'établissait à 99,8.

Vers 17h45, l'euro grappille 0,04% à 1,0845 dollar.