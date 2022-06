Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes clôturent en ordre dispersé

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé ce vendredi. Le niveau très élevé de l’inflation partout dans le monde et les risques de récession qui planent au dessus de l’économie mondiale continuent de peser sur les indices. Au son de la cloche, le CAC 40 s’est effrité de 0,06% à 5 882,65 points tandis que l'EuroStoxx 50 a grappillé 0,44% à 3 442,84 points. Sur la semaine écoulée, ces indices ont perdu respectivement 4,8% et 4,5%.

L'action ABN Amro a grimpé de 5,65% à 10,85 euros au sein du marché néerlandais, soutenue par une rumeur de presse sur un intérêt de BNP Paribas (+0,65% à 47,83 euros). La banque française aurait récemment contacté le gouvernement néerlandais et discuté de son intérêt pour une transaction, ont indiqué à Bloomberg des sources anonymes. L'établissement néerlandais est contrôlé par l'Etat à hauteur d'un peu plus de 56% après avoir été sauvé de la faillite de la crise financière mondiale en 2008 en déboursant 22 milliards d'euros.

L'action LDLC a bondi de 6,92% à 27,80 euros, en dépit de résultats annuels sans surprise. Il s'agit en soi d'une bonne nouvelle, le distributeur de produits high-tech et de matériel informatique ayant lancé deux avertissements au début d'année et vu son titre être divisé par deux depuis le 1er janvier. " Notre scénario pour l’exercice en cours est conforme aux perspectives " a commenté LCM, qui a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 67 euros.

EssilorLuxottica a gagné 3,80% à 139,25 euros.L'opticien franco-italien a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions portant sur un nombre maximum de 2,5 millions d'actions (soit 0,6% du capital). Au cours actuel, cela représente 335 millions d'euros. Le programme débute ce jour et se terminera le 31 août. Le prix par action ne devra pas dépasser 200 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En mai 2022, le nombre total de créations d'entreprises tous types d'entreprises confondus diminue de nouveau en France (–4,3 % après une baisse de –2,4 % en avril, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables), révèle l'Insee. Les créations d'entreprises classiques décroissent plus fortement (–6,6 % après –1,6 %) que les immatriculations de micro-entrepreneurs (–2,8 % après –2,8 %).

Le taux d’inflation annuel de la zone euro a été confirmé à 8,1% en mai 2022, contre 7,4% le mois précédent, selon une estimation définitive d’Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2%.

Aux Etats-Unis , la production industrielle au mois de mai a progressé sur un mois de 0,2%. Les économistes tablaient sur +0,4% après +1,4% (révisé de +1,1%) en avril. Sur un an, la production industrielle a grimpé de 5,83% après +6,29% en avril (révisé de +6,4%). Le taux d'utilisation des capacités de production est ressorti à 79% contre un consensus de 79,2% après 78,9% en avril (révisé de 79%).

Vers 17h45, l'euro cède 0,77% à 1,0472 dollar.