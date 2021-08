Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes clôturent dans le vert, pas de mauvaise surprise sur l'inflation américaine

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé sur une note positive ce mercredi. Les indices ont été soutenus par une progression de l'inflation moindre qu'attendu aux Etats-Unis en juillet, ce qui a permis d'apaiser quelque peu les craintes des investisseurs concernant une resserrement monétaire prochain de la part de la Fed. Le marchés actions ont également profité du feu vert donné mardi par le Sénat américain au plan massif d'investissements dans les infrastructures voulu par Joe Biden. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 0,56 % à 6 857,99 points et l'EuroStoxx 50, +0,47 % à 4 207,64 points.

Deliveroo a chuté de 6,17 % à 340,70 pence l'action sur la place de Londres, dans le sillage de ses résultats du premier semestre 2021. Si le spécialiste britannique de la livraison de repas a réduit ses pertes et bénéficie toujours d'une forte croissance, les investisseurs redoutent une modération de cette dernière à mesure que les campagnes de vaccination anti-Covid progresseront dans le monde. Si Will Shu, le directeur général de Deliveroo, dit " rester très enthousiaste quant aux opportunités qui sont devant nous et à notre faculté d'en tirer parti ", il s'attend néanmoins " à assister à une modération des habitudes de consommation de nos clients pour le reste de l'année ".

Vivendi a avancé de 1,62% à 30,05 euros par action sur la place de Paris. Hier soir, le géant des médias a confirmé la cession de 7,1% du capital de sa pépite Universal Music Group (UMG) au fonds d'investissement de William Ackman, Pershing Square Holdings, et ses sociétés affiliées pour un prix de 2,8 milliards de dollars. Ce montant se base sur une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG. Une annonce peu surprenante, les deux parties ayant entamé des négociations exclusives dès le début du mois de juin.

Carrefour s'est adjugé la plus forte hausse du CAC 40, avec un gain de 2,48% à 16,98 euros, alors que le groupe de grande distribution prévoirait de mettre en vente dans les prochaines semaines ses activités à Taïwan, évaluées à environ 1,6 milliard d'euros. C'est ce qu'a rapporté Reuters sur la base de trois sources proches du dossier.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, le taux d'inflation pour le mois de juillet s'est établi à 3,8% en données annualisées, selon les données définitives du Federal Statistical Office. Un taux similaire aux premières estimations, après 2,3% en juin. Le taux harmonisé s'élève à 3,1%, là aussi similaires aux premières données, contre 2,1% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, le taux d'inflation s'est élevé au mois de juillet à 5,4% en glissement annuel, comme au mois de juin alors qu'il était attendu à 5,3%. L'inflation sous-jacente, dite "core", c'est-à-dire ajustée des éléments les plus volatils (alimentation, énergie...) est pour sa part ressortie à 4,3%, parfaitement conforme au consensus (après 4,5% en juin). Celle-ci est l'indicateur de hausse des prix le plus suivi de la part de la Fed.

Aux Etats-Unis, Les stocks de pétrole américains ont reculé de 0,447 million de barils, au cours de la semaine du 6 août 2021, selon la dernière publication de l'EIA. Une baisse bien moins marquée que prévu, puisque les analystes anticipaient un repli de 1,27 million de baril. La semaine précédente, les stocks avaient augmenté de 3,626 millions de barils. Dans le même temps, les stocks d'essence ont reculé de 1,4 million de barils, là aussi en-dessous des attentes (baisse attendue de 1,657 million).

Vers 17h40, l'euro avance de 0,16% à 1,1,1739 dollar.