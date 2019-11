Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes clôturent dans le rouge

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en baisse. Les investisseurs sont finalement restés sur leur faim concernant l'évolution du dossier commercial sino-américain. Donald Trump n'a fait aucune annonce décisive hier lors de son discours à l'Economic Club de New York. C'est désormais l'audition de Jerome Powell devant le Congrès qui suscite l'intérêt. Les investisseurs tenteront d'en savoir davantage sur la future politique monétaire américaine. Le CAC 40 a perdu 0,21% à 5 907,09 points et l'EuroStoxx 50 a reculé de 0,35% à 3 699,20 points.

En Europe, Salvatore Ferragamo a progressé de 4,09% à 18,20 euros, soit son niveau le plus élevé depuis mi-septembre. Les investisseurs accueillent favorablement des résultats neuf mois, certes sans aucune commune mesure avec les leaders du secteur (Louis Vuitton, Gucci et Hermès), mais correct. A l'image des acteurs de taille moyenne comme Tod's, le groupe italien, par manque de dépenses marketing, de présence sur les réseaux sociaux et de force de ventes, sous-performe depuis plusieurs années le secteur. Une situation qui a récemment conduit Versace à tomber dans les bras du géant américain Michael Kors.

A Paris, Saint-Gobain se renforce aux Etats-Unis. Le groupe spécialisé dans la production, la transformation et la distribution de matériaux va mettre la main sur l'américain Continental Building Products, en reprenant l'intégralité des actions de ce dernier pour un montant de 37 dollars par action. Cela représente une valeur d'entreprise totale d'environ 1,4 milliard de dollars. A la Bourse de Paris, le titre Saint-Gobain a reculé de 3,50% à 36,72 euros et prend la dernière place du CAC 40.

Plastivaloire a reculé de 6,10% à 6,77 euros sur la place de Paris, dans le sillage de son point d'activité du quatrième trimestre 2018-2019. Ainsi, le plasturgiste automobile a publié un chiffre d'affaires de 181,6 millions d'euros sur la période, en hausse de 16% sur un an. " L'amélioration de l'activité s'est confirmée avec une croissance organique positive de +1,1% sur le trimestre ", a souligné Plastivaloire. Le groupe a bénéficié également de la contribution de TransNav acquis fin 2018, à hauteur de 23,4 millions d'euros sur le trimestre.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En septembre 2019 par rapport à août 2019, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro, selon les estimations publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les économistes tablaient sur une baisse de 0,3% après une hausse de 0,4% en août. En septembre 2019 par rapport à septembre 2018, elle a diminué de 1,7% dans la zone euro.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation, hors les éléments volatils que sont l'énergie et alimentation, a augmenté de 0,2 % en octobre par rapport à septembre et de 2,3% en rythme annuel. Le consensus Reuters était de respectivement +0,2% et +2,4%.

Vers 17h45, l'euro perd 0,05% à 1,1006 dollar.