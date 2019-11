Analyse AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes achèvent la séance en ordre dispersé

Aux Etats-Unis , l'indice de confiance du consommateur du Conference Board pour le mois de novembre est ressorti à 125,5 contre 126,1 en octobre et un consensus de 127.

Aux Etats-Unis , les ventes de logements neufs se sont élevées à 733 000 en octobre à comparer avec 738 000 en septembre (chiffre révisé de 701 000) et un consensus Briefing de 710 000.

Aux Etats-Unis , l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 2,1% en rythme annuel en septembre, conformément au consensus Reuters. Au mois d'août, il avait progressé de 2%.

Trigano a bondi de 14,7% à 92,65 euros sur la place de Paris. Les investisseurs saluent le ton plus confiant adopté par le management pour ses perspectives, reléguant en arrière-plan les résultats annuels dégradés dévoilés par le fabricant de camping-cars et des caravanes.

Dans un contexte de marché difficile pour l'automobile, Faurecia a confirmé ses perspectives 2019 et dévoilé de solides objectifs pour 2022. « Nos ventes, notre rentabilité et notre génération de cash atteindront des niveaux record en 2022 », résume Patrick Koller, le directeur général de Faurecia. Ces annonces ont permis au titre de l'équipementier automobile de prendre 2,67% à 48,46 euros.

(AOF) - Les marchés actions européens ont achevé la séance en ordre dispersé ce mardi. Ainsi, le CAC 40 a grappillé 0,08% à 5 929,62 points tandis que l'Eurostoxx 50 a cédé 0,06% à 3 705,55 points. Si les dernières déclarations sur les discussions commerciales sino-américaines s'avèrent rassurantes, les opérateurs attendent désormais des annonces tangibles. Sur le front des statistiques, les indicateurs américains étaient globalement mitigés. Au chapitre des valeurs, Faurecia a profité de ses objectifs 2022 et Trigano de ses perspectives.

